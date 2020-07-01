Знаменита артиска Ані Лорак показала подорослілу дочку на сімейному святі близького друга і колеги Філіпа Кіркорова

Так, два дні тому син Філіпа Кіркорова Мартін відсвяткував свій день народження - йому виповнилося вісім років. В честь цього свята зоряний батько влаштував справжню вечірку для дітей та їх батьків.

На вечірці з'явилися Ані Лорак, Яна Рудковська, Тіматі, Сергій Лазарєв, Анастасія Стоцька та інші знаменитості разом зі своїми малюками. Відзначилася і Кароліна під час святкування на березі річки, де був накритий великий стіл.

Ані Лорак на своїй сторінці в Instagram виставила фото з вечірки і подякувала Кіркорова, а також похвалилася дочкою в новому іміджі:

"Це був незабутній вечір! З Днем народження, наш дорогий Мартін! Здоров'я і успіхів у всьому! Спасибі за свято, щасливий тато!", - написала Лорак.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Які гарні 😍❤️», «найкращі😍❤️», «Гарна дівчинка 🌷», «Улюблені дівчинки💋 Сонечка вже така доросла😍 вся в матусю😘❤», «Сонечка красуня!❤», «Класні 🤩🌸», «Кращі😍», «Мамина принцеса ❤️❤️❤️», «Друге фото з дочей взагалі таке миле😍😍😍😍 Такі красуні😍❤️😘 Кароліночка щастя і здоров'я Вам з Сонечкою❤️😘», «найкращі😍😍», «Гарні батьки, красиві дітки ❤️ Нехай Боженька дасть вам всім щастя і здоров'я т береже ваші сім'ї ❤️», «Прекрасні зайчики 😍».

Не секрет, що Кароліна любить хвалитися своїми фото зі зйомок, вражати образами в модних нарядах і отримувати компліменти. Кадри з життя та підготовки до концертів зірка показує вкрай рідко, адже дуже часто Кароліна отримує вкрай незадоволені відгуки від коментаторів, так як їм не по душі змінилася після пластики зовнішність зірки.

Нещодавно також в розділі Сторі Instagram зірка показала два кадри, якими поділилася спеціально для того, щоб привітати колег та товаришів з празндиком - днем народження. При цьому спочатку зірка показала кадр, на якому виглядала набагато молодше, тобто, зроблений кілька років тому.

Потім зірка поділилася вже новим фото, зробленим з колегою перед концертом не так давно. Примітно, що різниця між Кароліною в молодості і тепер дуже помітна, адже не так давно дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок. Фанати після заяв косметологів були лаконічні, відзначаючи, що "що з нею стало, зірку взагалі не дізнатися".

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото