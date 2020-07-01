Чутки про роман Тіни Кароль і Дана Балана продовжують інтригувати шанувальників, а незвичайне нібито спільне фото викликало ажіотаж у мережі

Як відомо, під час останнього сезону пісенного шоу артисти вели себе більш ніж доброзичливо, обіймалися і фліртували у відкриту, жартували про свою любов, танцювали разом і всіляко робили вигляд, що любимо Їх спільний кліп, зроблений спеціально для фіналу шоу "Голос", побив рекорди під час презентації. Однак, після завершення шоу пару разом не бачили, пише Politeka.net.

Тим не менш, фанати зірок сподіваються на їх відносини, створюють спільні фото монтують кліпи. Один з таки кадрів чимало вразив мережа, адже виглядав вельми і вельми правдоподібно.

Шанувальники були розбурхані:

«Здуріти😱Я в шоці , ну це самий реалістичний фотошоп який я коли-небудь бачила👍», «Я думала це реальне фото😍», «Блін я реально подумала що це справжня фотка😱😱 я в шоці😻😻😻😻😻», «Як це круто❤️», «Коли з'являться реальні фотки, ніхто не повірить, після таких якісних робіт 👍 всі будуть думати, що знову фотошоп 😁», «Я теж повірила 😍», «Блін, покажіть оригінал😍», «Щасливі разом!)песель більше всіх!!!», «Моє серденько 💔💔», «Це дуже жорстоко... Непідготовлених може Кіндрат вдарити...».

До цього продюсер проекту «Голос» також вирішив прокоментувати роман зірок і розкрив правду про їхні стосунки. Так, не так давно в мережі з'явився фрагмент його інтерв'ю, в якому продюсер відповів на найважливіше питання для шанувальників.

Володимир Завадюк зазначив, що глядачам правда не здалося – у зірок є якесь особливе тяжіння, якась хімія. Однак підтвердити припущення про роман він не може. Також чоловік зазначив, що Балан був відданим шанувальником Кароль ще до проекту і стежив за її творчістю.

«Я вірю в хімію між Даном і Тіною і її складно приховати. І Дано не раз говорив ще до початку шоу, на початку 9-го сезону, що він є одним з фанатів Тіни, він знає всі її пісні і переглянув всі її кліпи», - розповів продюсер.

Також він підтвердив, що Тіна з Даном правда знімали свій кліп «Пам'ятаєш» в її спальні і дійсно в момент фіналу були разом в будинку Кароль.

"У день суперфіналу вони були в одному будинку і це був будинок Тіни. Так, Тіна?" – зазначив Володимир.

Нагадаємо, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає

Як повідомляла Politeka, невгамовна Кароль змусила хвилюватися Балана, в мережі не витримали

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні приголомшила видом перед молодим красенем