Всі пам'ятають серіал "Татусеві дочки", в якому зібралося п'ять героїнь різних віків

Ситком став одним з найпопулярніших вітчизняних серіалів і за п'ять років було показано понад 400 серій з 20 сезонів з 2007 по 2011 роки, передає Politeka.net

Актриси вже давно виросли й розійшлися по різних життєвих дорогах. Подивімось, як же змінилися красуні з часів виходу першої серії.

Мирослава Карпович, яка зіграла страшну сестру, мріяла про акторську кар'єру з дитинства. Справжня популярність до неї прийшла саме після виходу "Татусевих дочок". Зараз відомо, що актриса була зайнята вже у 25 проєктах. Артистка продовжує зніматися у фільмах і серіалах.

З 10 років Анастасія Сиваєва знімається в кіно. Зірка була навіть задіяна у зйомках "Єралашу". Артистка відійшла від "готського" амплуа і зараз грає більш ніжні ролі, крім того вона займається озвученням мультфільмів.

Актриса Дарина Мельникова почала зйомки в "Татусевих дочках" в 15 років. Вона поєднувала навчання в школі і зйомки. Після закінчення школи вона вступила в Щепкінське училище. Зірка народила дитину і вийшла заміж. Зараз більше часу вона проводить з сім'єю.

Єлизавета Арзамасова зіграла роль найрозумнішої з "Татусевих дочок", Галину Сергіївну. Зараз вона молода і затребувана актриса грає в театрі й знялася вже в більш ніж у 50 проєктах.

Молодшу дочку на прізвисько "Пуговка" виконала Катерина Старшова. Дівчинка завоювала дуже велику популярність, але все ж вирішила не пов'язувати своє життя з кіно. Катерина закінчила школу екстерном і вступила до МГУ на медичний факультет.

Нагадаємо, що зірка «Татусевих дочок» приголомшила новою зовнішністю, пікантне фото: «Ухх, яка…».

Як повідомляла Politeka, зірка «Татусевих дочок» перетворилася в «хлопчика», кадри: «Все життя цуралася…».

Також Politeka писала, що Полежайкін з "Татусевих дочок" сильно схуд і вразив новою зовнішністю: "Ого, який мачо!".