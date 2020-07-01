Всі пам'ятають серіал "Татусеві дочки", в якому зібралося п'ять героїнь різних віків

Ситком став одним з найпопулярніших вітчизняних серіалів і за п'ять років було показано понад 400 серій з 20 сезонів з 2007 по 2011 роки, передає  Politeka.net

Актриси вже давно виросли й розійшлися по різних життєвих дорогах. Подивімось, як же змінилися красуні з часів виходу першої серії. 

Мирослава Карпович, яка зіграла страшну сестру, мріяла про акторську кар'єру з дитинства. Справжня популярність до неї прийшла саме після виходу "Татусевих дочок". Зараз відомо, що актриса була зайнята вже у 25 проєктах. Артистка продовжує зніматися у фільмах і серіалах.

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Photo @pavelshelkovnikov 👦🏻🌟 Style @ynastyle 👧🏻✨ MUA @karisha_cooper 👧🏻✨ Хрустит ледок толщиной с ноготок.. Поставь ребром монетку На желтенький песок. Увидишь,как покатится Серебряный кружок. ... Сегодня я в пальто из плотного драпануть в зелено-бежевую ёлочку и в америхамской фетровой шляпе!Пахну лесом,где течёт ручей и бегают крольчата,лёгкие,как дымок ладана,шоколадные волосы,голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах рук,ладоши-все изнервничались,разрумянились и всё ещё оранжевые от вчерашней тонны мандарин!Ну вот я и схватила Вас своей оранЖадной рукой и у нас впереди долгий путь!Да ну я знаю,что сегодня воскресенье и Вы не хотите вылезать из под своих раздутых одеял,тогда берите их с собой,мы на нем обязательно прокатимся!Ну да!Ложитесь прямо пузом,я Вас потащу и расскажу куда мы держим путь!Здесь Вам не тут!Поэтому сегодня мы с Вами отправляемся пленэрить куда глаза глядят,сейчас по правую руку мы проплываем Африку,тут вместо вулкана есть деревня,в предгорьях Нгонго кишащая змеями,пауками и гекконами-маленькими ящерками,что питаются насекомыми и пугают людей своими глазами навыкате!Они то и научат нас самому Африкано-гекконскому танцу-скосиглаз!Вы не танцуете скосиглаз?Увы я все ещё танцую и обязательно добавляю вывих или стилем озноб.В скосиглазе я не сильна,знаю только несколько па,поэтому нам надо всем быть ооочень внимательными и сильно не пугаться глаз навыкате Муссира Геккона Танцмейстера,тогда мы овладеем всеми секретными финтискозиглазюшками!Только не вздумайте вот тут сдаваться на середине пути!Человек должен быть мастером своего дела,даже в скосиглазе!А если он перестал быть мастером,значит,он уже ничем не лучше других,и главное,это утвердиться в жизни,пока Вы еще не перестали быть мастером своего дела!Вы считаете меня безумной?Но ведь за этим безумием сияет свет истории,чувства и истины!Любите всё и всех!Я люблю каждого из Вас!Может до завтра..?Я пока не знаю,сколько она продлится,наша с Вами любовь..Может и до завтра,а может..до смерти..ровно как и до следующей жизни..Следующая остановка Карибы,пристегните Ваши seatbelts👩🏻‍✈️😌🚀#доброеутро #спасибо #мои251 #❤️ #мирославакарпович #miroslavakarpovich #actress #photooftheday

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 З 10 років Анастасія Сиваєва знімається в кіно. Зірка була навіть задіяна у зйомках "Єралашу". Артистка відійшла від "готського" амплуа і зараз грає більш ніжні ролі, крім того вона займається озвученням мультфільмів.

Актриса Дарина Мельникова почала зйомки в "Татусевих дочках" в 15 років. Вона поєднувала навчання в школі і зйомки. Після закінчення школи вона вступила в Щепкінське училище. Зірка народила дитину і вийшла заміж. Зараз більше часу вона проводить з сім'єю.

Єлизавета Арзамасова зіграла роль найрозумнішої з "Татусевих дочок", Галину Сергіївну. Зараз вона молода і затребувана актриса грає в театрі й знялася вже в більш ніж у 50 проєктах.

Молодшу дочку на прізвисько "Пуговка" виконала Катерина Старшова. Дівчинка завоювала дуже велику популярність, але все ж вирішила не пов'язувати своє життя з кіно. Катерина закінчила школу екстерном і вступила до МГУ на медичний факультет.

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