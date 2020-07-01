Все помнят сериал "Папины дочки", в котором собралось пять героинь разных возрастов

Ситком стал одним из самых популярных отечественных сериалов и за пять лет вещания было показано более 400 серий из 20 сезонов с 2007 по 2011 года, передает  Politeka.net

Актрисы уже давно выросли и разошлись по разным жизненным дорогам. Давайте посмотрим, как же изменились красотки со времен выхода первой серии. 

Мирослава Карпович, сыгравшая самую страшную сестру, мечтала об актерской карьере с детства. Настоящая популярность к ней пришла именно после выхода "Папиных дочек". Сейчас известно, что актриса была занята уже в 25 проектах. Артистка продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

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Photo @pavelshelkovnikov 👦🏻🌟 Style @ynastyle 👧🏻✨ MUA @karisha_cooper 👧🏻✨ Хрустит ледок толщиной с ноготок.. Поставь ребром монетку На желтенький песок. Увидишь,как покатится Серебряный кружок. ... Сегодня я в пальто из плотного драпануть в зелено-бежевую ёлочку и в америхамской фетровой шляпе!Пахну лесом,где течёт ручей и бегают крольчата,лёгкие,как дымок ладана,шоколадные волосы,голубые и сиреневые мысли пульсируют в венах рук,ладоши-все изнервничались,разрумянились и всё ещё оранжевые от вчерашней тонны мандарин!Ну вот я и схватила Вас своей оранЖадной рукой и у нас впереди долгий путь!Да ну я знаю,что сегодня воскресенье и Вы не хотите вылезать из под своих раздутых одеял,тогда берите их с собой,мы на нем обязательно прокатимся!Ну да!Ложитесь прямо пузом,я Вас потащу и расскажу куда мы держим путь!Здесь Вам не тут!Поэтому сегодня мы с Вами отправляемся пленэрить куда глаза глядят,сейчас по правую руку мы проплываем Африку,тут вместо вулкана есть деревня,в предгорьях Нгонго кишащая змеями,пауками и гекконами-маленькими ящерками,что питаются насекомыми и пугают людей своими глазами навыкате!Они то и научат нас самому Африкано-гекконскому танцу-скосиглаз!Вы не танцуете скосиглаз?Увы я все ещё танцую и обязательно добавляю вывих или стилем озноб.В скосиглазе я не сильна,знаю только несколько па,поэтому нам надо всем быть ооочень внимательными и сильно не пугаться глаз навыкате Муссира Геккона Танцмейстера,тогда мы овладеем всеми секретными финтискозиглазюшками!Только не вздумайте вот тут сдаваться на середине пути!Человек должен быть мастером своего дела,даже в скосиглазе!А если он перестал быть мастером,значит,он уже ничем не лучше других,и главное,это утвердиться в жизни,пока Вы еще не перестали быть мастером своего дела!Вы считаете меня безумной?Но ведь за этим безумием сияет свет истории,чувства и истины!Любите всё и всех!Я люблю каждого из Вас!Может до завтра..?Я пока не знаю,сколько она продлится,наша с Вами любовь..Может и до завтра,а может..до смерти..ровно как и до следующей жизни..Следующая остановка Карибы,пристегните Ваши seatbelts👩🏻‍✈️😌🚀#доброеутро #спасибо #мои251 #❤️ #мирославакарпович #miroslavakarpovich #actress #photooftheday

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 С 10 лет Анастасия Сиваева снимается в кино. Звезда была даже задействована в съемках "Ералаша". Артистка отошла от "готского" амплуа и сейчас играет более нежные роли, кроме того она занимается озвучкой мультфильмов.

Актриса Дарья Мельникова начала съемки в "Папиных дочках" в 15 лет. Она совмещала учебу в школе и съемки. После окончания школы она поступила в Щепкинское училище. Звезда родила ребенка и вышла замуж. Сейчас больше времени она проводит с семьей.

Елизавета Арзамасова сыграла роль самой умной из "Папиных дочек", Галину Сергеевну. Сейчас она молодая и востребованная актриса играет в театре и снялась уже в более чем в 50 проектах.

Самой младшенькой дочерью по прозвищу "Пуговка" исполнила Екатерина Старшова. Девочка завоевала очень большую популярность, но все же решила не связывать свою жизнь с кино. Екатерина окончила школу экстерном и поступила в МГУ на медицинский факультет.

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Напомним, что звезда «Папиных дочек» ошеломила новой внешностью, пикантное фото: «Ухх, какая…».

Как сообщала Politeka, звезда «Папиных дочек» превратилась в «мальчика», кадры: «Всю жизнь сторонилась…».

Также Politeka писала, что Полежайкин из "Папиных дочек" сильно похудел и поразил новой внешностью: "Ого, какой мачо!".