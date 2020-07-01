Все помнят сериал "Папины дочки", в котором собралось пять героинь разных возрастов

Ситком стал одним из самых популярных отечественных сериалов и за пять лет вещания было показано более 400 серий из 20 сезонов с 2007 по 2011 года, передает Politeka.net

Актрисы уже давно выросли и разошлись по разным жизненным дорогам. Давайте посмотрим, как же изменились красотки со времен выхода первой серии.

Мирослава Карпович, сыгравшая самую страшную сестру, мечтала об актерской карьере с детства. Настоящая популярность к ней пришла именно после выхода "Папиных дочек". Сейчас известно, что актриса была занята уже в 25 проектах. Артистка продолжает сниматься в фильмах и сериалах.

С 10 лет Анастасия Сиваева снимается в кино. Звезда была даже задействована в съемках "Ералаша". Артистка отошла от "готского" амплуа и сейчас играет более нежные роли, кроме того она занимается озвучкой мультфильмов.

Актриса Дарья Мельникова начала съемки в "Папиных дочках" в 15 лет. Она совмещала учебу в школе и съемки. После окончания школы она поступила в Щепкинское училище. Звезда родила ребенка и вышла замуж. Сейчас больше времени она проводит с семьей.

Елизавета Арзамасова сыграла роль самой умной из "Папиных дочек", Галину Сергеевну. Сейчас она молодая и востребованная актриса играет в театре и снялась уже в более чем в 50 проектах.

Самой младшенькой дочерью по прозвищу "Пуговка" исполнила Екатерина Старшова. Девочка завоевала очень большую популярность, но все же решила не связывать свою жизнь с кино. Екатерина окончила школу экстерном и поступила в МГУ на медицинский факультет.

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