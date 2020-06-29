Відома українська співачка Гайтана показала незвичайний літній образ
На фото Гайтана була в штанах, топі і сорочці чорного кольору, а образ доповнила блискучими туфлями. Красуня сиділа на стільці, а розстебнула сорочку, демонструючи ідеальний прес. Дівчина дивилася в камеру і не соромилася показувати своє тіло на камеру, а позувала на тлі домашніх квітів. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Хто вона? Хто вона? Назви ім'я. Можливо це я", - написала Гайтана.
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Фанати поставили майже 200 лайків і не встигли ще порадувати компліментами співачку, але так і хочеться сказати: "очей не відірвати".
Раніше ми повідомляли, що 41-річна українська співачка Гайтана збентежила чуттєвим образом.
Красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала в білій сорочці. Зірка сіла на краєчок дивана, розставивши ноги і жалібно дивлячись у камеру.
Більш того, Гайтана розстебнула верхні гудзики і млосно нахилилася вперед, блиснувши спокусливими лініями і округлостями.
Повідомлялося, що відома українська співачка Гайтана показала свіжий весняний образ і розповіла про важливу людину.
На фото Гайтана позує в зеленій сукні і босоніжках. Волосся у співачки в цей раз були розпущені, зірка посміхалася на камеру і дивилася прямо в об'єктив.
"У вас є хоч одна людина, яка знає вас настільки добре, щоб крізь маски соц.сетей відчував про що ви мовчите? Якщо так, ви щасливчик", - написала Гайтана.
Нагадаємо, розкішна Гайтана присвятила бездонним декольте в компанії чоловіків
Також Politeka писала, що розкішна Гайтана у вбранні з вирізом показала, ніж її нагородила природа
А ще Politeka повідомляла, що Гайтана у прозорій сорочці розбурхала фантазію перед дзеркалом