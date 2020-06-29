Знаменита українська співачка Настя Каменських показала, як дивувала фанатів в Одесі на концерті

Як відомо, струнка Настя Каменських любить показувати всю себе після схуднення. Через кілька місяців перерви, дівчина запалила на сцені зі своїми дівчатами танцівницями і вразила видом в костюмі з латексу.

Не секрет, раніше графік Насті був дуже насиченим, тому для кожного концерту їй доводилося вкладатися "по-повній" у свої образи, щоб продовжувати підігрівати інтерес до своїх виступів.

В цей раз в розділі Сторі Instagram співачка представила серію коротеньких відео, зроблених прямо на виступи разом з дівчатами з підтанцьовки. Співачка позувала у незвичайному костюмі, доверху вкритому блискітками і з легкої укладанням на пишних волоссі.

Серія кадрів виглядала досить позитивно, адже Настя також поділилася роликом, на якому красувалася одна, вихваляючись фігурою з привітною усмішкою. Оскільки кадри були представлені в розділі Сторі, шанувальники не змогли їх прокоментувати.

До цього зірка приміряла асиметричний неоново-зелений топ з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі, спеціально до того Настя підібрала джинсові міні-шорти. Співачка також зробила незвичайний манікюр: нігті на одній руці нафарбовані білим лаком, а на іншого – чорним. Макіяж співачки виконаний в теплих відтінках.

«Бажаю всім яскравою п'ятниці 💚⠀Яке фото більше подобається? 📷 1 або 2?», - написала Настя, тут же отримавши відгук користувачів.

Ось що відповіли фанати:

«2😍❤», «Обидві😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну яка крута дама!», «І 1 і 2, ось так ягідка😍», «Обидві👍😂💥💥💣», «Обидва😍 Яка красуня💖🔥», «2 звичайно)», «яскравіше ніж ти, вона вже точго не буде😻🔥».

Варто відзначити, що під час свого схуднення зірка розповідала, як вживала тільки рис, рибу та бульйони. Цукор і сіль були категорично заборонені. Потім Настя доповнила раціон біодобавками, почала їсти більше овочів і урізноманітнила меню. Також вона вважала калорії і місяць тому провела марафон, в якому розповіла про своє схудненні і харчуванні.

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