Відома співачка Аліна Гросу показала на серії фото себе в несподіваному дитячому образі

Як відомо, останні кілька днів поспіль співачка намагалася показувати те, як змінює імідж, хвалиться новою зачіскою і спантеличує кумедними образами школярок. Цього разу зірка з'явилася в стильному рожевому платті і з іграшками в руках, чим викликала бурхливу реакцію в мережі, повідомляє Politeka.

У детстком образі ляльки барбі з двома хвостиками, легким макіяжем і сигрушками в руках Аліні вдалося привернути до себе прихильників:

«Не подарували, настріляла 🤪🔫 60 влучень, із 64 (АК47) 🤪🤪🤪 хочу тепер снайпера зіграти🙈😊😊😊 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣?))», - написала Аліна.

Шанувальники написали багато різних слів:

«Милашка😍», «Алінка🔥🔥🔥🔥 шикарна🔥🔥💕», «Це буде круто, бажаю удачі 🤩🤩🤩🤩🌞🌞🌞👌👌👌🤗🤗🤗», «Аліна ти як маленька принцеса👧», «Наша красуня наймиліша!!!! Аліночка всі фотки бомбезні!!!!😘😘😘😘», «Така прикольна😍😍», «🤪🤪🤪🥰🤩😘😘😘 Мій смішний», «Аліна, ви вперше граєте в цю гру?», «Розумник 🔥👍», «Спочатку подумала що це на фото КаринаКросс[email protected]кагіпакгоѕѕ Потім прочитала зрозуміла....», «Розумник😍а я ніколи не грала😔».

Також на схожих нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.

«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «Тобі ніби знову 15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».

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