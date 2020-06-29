Цифри говорять самі за себе

Жителі столиці визначилися з фаворитом на посаду мера Києва, віддавши свою перевагу Андрію Пальчевському

Згідно з результатами соціологічного дослідження, проведеного в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня, у числі лідерів український громадський діяч Андрій Пальчевський, передає Politeka.net.

Першу позицію зайняв діючий мер Віталій Кличко (рейтинг якого, за словами аналітика Миколи Спірідонова, за останні кілька місяців значно впав). За нього готові віддати свої голоси 23,9% опитаних.

З невеликим розривом на другій сходинці розташувався самовисуванець Пальчевський, чия впізнаваність, навпаки, сильно зросла (громадського діяча часто можна побачити в різних політичних ток-шоу на українському телебаченні з коментарями з приводу актуальних проблем). Пальчевському віддали свої голоси 22,6% респондентів.

Третє, четверте і п'яте місця зайняли наступні можливі претенденти:

Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергій Притула ("Голос") - 6,5%

Андрій Білецький ("Національний корпус") - 5,7%.

Директор Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов прокоментував результати соцдослідження. За його словами, рейтинг Кличка впав на 5%, тоді як у Пальчевського виріс на стільки ж. Експерт акцентував увагу, що тим самим Пальчевський майже зрівнявся зі своїм головним суперником.

Раніше ми повідомляли, Пальчевський відомий тим, що влучно і розгромно критикує нинішню владу. Зокрема, громадський діяч різко висловився з приводу заяви нардепа від фракції «Слуга народу» Галини Третьякової про те, що у безробітних народжуються діти «низької якості».

«А що стосується висловлювання Третьякової, щодо неякісних дітей – вона права. Неякісні діти є. І ми знаємо, де вони. Це той самий підбір цієї нещасної Зе-команди, яка зараз зраджує один одного і біжить від свого лідера, який журить засранців, у бік виборів», - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський назвав підводні камені кредиту від МВФ: "Нам з цими 6 мільярдами..."

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