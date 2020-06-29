Цифры говорят сами за себя

Жители столицы определились с фаворитом на должность мэра Киева, отдав свое предпочтение Андрею Пальчевскому

Согласно результатам социологического исследования, проведенного в Киеве ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 17 мая, в числе лидеров украинский общественный деятель Андрей Пальчевский, передает Politeka.net.

Первую позицию занял действующий мэр Виталий Кличко (рейтинг которого, по словам аналитика Николая Спиридонова, за последние несколько месяцев значительно упал). За него готовы отдать свои голоса 23,9% опрошенных.

С небольшим разрывом на второй строчке расположился самовыдвиженец Пальчевский, чья узнаваемость, наоборот, сильно возросла (общественника часто можно увидеть в различных политических ток-шоу на украинском телевидении с комментариями по поводу всех актуальных проблем). Пальчевскому отдали свои голоса 22,6% респондентов.

Третье, четвертое и пятое места заняли следующие возможные претенденты:

Николай Томенко ("Рідна країна") — 11,3%

Сергей Притула ("Голос") - 6,5%

Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5,7%.

Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал результаты социсследования. По его словам, рейтинг Кличко упал на 5%, тогда как у Пальчевского вырос на столько же. Эксперт акцентировал внимание, что тем самым Пальчевский почти сравнялся со своим главным соперником.

Ранее мы сообщали, Пальчевский известен тем, что метко и разгромно критикует нынешнюю власть. В частности, общественник резко высказался по поводу заявления нардепа от фракции «Слуга народа» Галины Третьяковой о том, что у безработных рождаются дети «низкого качества».

«А что касается высказывания Третьяковой, относительно некачественных детей – она права. Некачественные дети есть. И мы знаем, где они. Это тот самый подбор этой несчастной Зе-команды, которая сейчас предает друг друга и бежит от своего лидера, журящего засранцев, в сторону выборов», - заявил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский назвал подводные камни кредита от МВФ: "Нам с этими 6 миллиардами..."

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