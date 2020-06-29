Схвильовані відпочиваючі терміново покликали на допомогу
Інцидент стався днями в смт Кирилівка Запорізької області. У одного з пляжників була помічена граната, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал its_zp.
За словами очевидців, правоохоронці прочесали пляжі в пошуках неадеквата, у якого при собі була граната. На кадрах зафіксований момент арешту. Чоловіка повалили на землю і скрутили за спиною руки.
"Як завжди Кирилівка в топі новин... Цей раз поліція затримала чоловіка, у якого була виявлена граната. Ну звичайно, як же в Кирилівку без гранати. А що ви берете незвичайного на море?", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.
Ситуацію активно обговорюють в коментарях. Варто зазначити, більшість із сарказмом поставилися до події.
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