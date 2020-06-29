Схвильовані відпочиваючі терміново покликали на допомогу

Інцидент стався днями в смт Кирилівка Запорізької області. У одного з пляжників була помічена граната, передає Politeka.net з посиланням на Телеграм-канал its_zp.

За словами очевидців, правоохоронці прочесали пляжі в пошуках неадеквата, у якого при собі була граната. На кадрах зафіксований момент арешту. Чоловіка повалили на землю і скрутили за спиною руки.

"Як завжди Кирилівка в топі новин... Цей раз поліція затримала чоловіка, у якого була виявлена граната. Ну звичайно, як же в Кирилівку без гранати. А що ви берете незвичайного на море?", - йдеться в повідомленні Телеграм-каналу.

Ситуацію активно обговорюють в коментарях. Варто зазначити, більшість із сарказмом поставилися до події.

"Судячи з того, що на ньому одні шорти, я уявляю куди довелося залізти поліцейським, щоб її виявити"

"Та тільки пару танків з собою, нічого особливого"

"А якщо б у масці був не до*бались б😁😁"

"Його шукали на пляжі"

"Чувак вирішив рибу поглушить))че ви їй богу😂"

"Та то не граната, то там чачу в таких пляшках продають😅"

"👍 вирішив влаштувати бомбічний відпочинок 💣"

"Відчуття що в Кирилівці влітку проходить щорічний з'їзд дебілів України😂"

Раніше ми повідомляли, на іншому українському курорті, в Одесі, поліція вийшла на "полювання" в пошуках порушників карантину.

зокрема, правоохоронці прочесали нічні клуби. Їх цікавило, чи дотримуються масочного режиму офіціанти і проходять відвідувачі температурний скринінг. Також перевірялося дотримання дистанції в 1,5 метра.

Нагадаємо, море на популярному курорті Одеси забарвилося в дивний колір: кадри аномалії.

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