Взволнованные отдыхающие срочно позвали на помощь
Инцидент произошел на днях в пгт Кирилловка Запорожской области. У одного из пляжников была замечена граната, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал its_zp.
По словам очевидцев, правоохранители прочесали пляжи в поисках неадеквата, у которого при себе была граната. На кадрах запечатлен момент ареста. Мужчину повалили на землю и скрутили за спиной руки.
"Как всегда Кирилловка в топе новостей... Вэтот раз полиция задержала мужчину у которого была обнаружена граната. Ну конечно, как же в Кирилловку без гранаты. А что вы берете необычного на море?", - говорится в сообщении Телеграм-канала.
Ситуацию активно обсуждают в комментариях. Стоит отметить, большинство с сарказмом отнеслись к произошедшему.
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