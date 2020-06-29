Взволнованные отдыхающие срочно позвали на помощь

Инцидент произошел на днях в пгт Кирилловка Запорожской области. У одного из пляжников была замечена граната, передает Politeka.net со ссылкой на Телеграм-канал its_zp.

По словам очевидцев, правоохранители прочесали пляжи в поисках неадеквата, у которого при себе была граната. На кадрах запечатлен момент ареста. Мужчину повалили на землю и скрутили за спиной руки.

"Как всегда Кирилловка в топе новостей... Вэтот раз полиция задержала мужчину у которого была обнаружена граната. Ну конечно, как же в Кирилловку без гранаты. А что вы берете необычного на море?", - говорится в сообщении Телеграм-канала.

Ситуацию активно обсуждают в комментариях. Стоит отметить, большинство с сарказмом отнеслись к произошедшему.

"Судя по тому что на нём одни шорты, я представляю куда пришлось залезть полицейским, чтобы ее обнаружить"

"Та только пару танков с собой, нечего особенного"

"А если бы в маске был не до*бались бы😁😁"

"Его искали на пляже"

"Чувак решил рыбу поглушить))че вы ей богу😂"

"Та то не граната, то там чачу в таких бутылочках продают😅"

"👍 решил устроить бомбический отдых 💣"

"Ощущение что в Кирилловке летом проходит ежегодный съезд дебилов Украины😂"

Ранее мы сообщали, на другом украинском курорте, в Одессе, полиция вышла на "охоту" в поисках нарушителей карантина.

В частности, правоохранители прочесали ночные клубы. Их интересовало, придерживаются ли масочного режима официанты и проходят ли посетители температурный скрининг. Также проверялось соблюдение дистанции в 1,5 метра.

Напомним, море на популярном курорте Одессы окрасилось в странный цвет: кадры аномалии.

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