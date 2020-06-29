Популярна російська актриса, зірка серіалу «Татусеві дочки» Дарина Мельникова поділилася відвертим фото

Як передає Politeka.net, на своїй сторінці в Instagram красуня опублікувала серію фото, які не потрапили в підсумковий набір фото для чоловічого журналу «MAXIM». На фото 28-річна актриса, яка прославилася завдяки ролі пацанки Женьки в молодіжному серіалі, виступає зовсім в іншому образі. Дівчина роздяглася, залишившись в одних трусиках. Груди Мельникової прикрили рослинами. Виглядає на фото актриса дуже гарно.

«Те, що увійшло викласти не можу, мама не схвалить) Але для мене це мистецтво)», - підписала фото актриса.

За півгодини її пост зібрав майже 6 тисяч лайків. В коментарях актрисі залишили масу компліментів.

«Навіть те, що не увійшло - дуже красиво! Дійсно, тонке мистецтво», «Виросла дівчинка», «Дуже естетично і красиво», «Наша найкрасивіша квіточка», «ви як завжди прекрасні!», «Шалено красива», «Капець ти худа», «Кайф», «Ааа...несіть лід тут надто жарко», - пишуть користувачі мережі.

Як відомо, з 2013 року Дар'я одружена з популярним російським актором Артуром Смоляніновим, який відомий за роллю у фільмі «Дев'ята рота». Пара виховує двох синів.

Нагадаємо, що зірка «Татусевих дочок» приголомшила новою зовнішністю, пікантне фото: «Ухх, яка…».

Як повідомляла Politeka, зірка «Татусевих дочок» перетворилася в «хлопчика», кадри: «Все життя цуралася…».

Також Politeka писала, що Полежайкін з "Татусевих дочок" сильно схуд і вразив новою зовнішністю: "Ого, який мачо!".