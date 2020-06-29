Популярная российская актриса, звезда сериала «Папины дочки» Дарья Мельникова поделилась откровенным фото
Как передает Politeka.net, на своей странице в Инстаграм красотка опубликовала серию фото, которые не вошли в итоговый набор фото для мужского журнала «MAXIM». На фото 28-летняя актриса, которая прославилась благодаря роли пацанки Женьки в молодежном сериале, выступает совершенно другом образе. Девушка разделась, оставшись в одних трусиках. Грудь Мельниковой прикрыли растениями. Выглядит на фото актриса божественно.
«Вошедшее выложить не могу, мама не одобрит) Но для меня это искусство)», - подписала фото актриса.
За полчаса ее пост собрал почти 6 тысяч лайков. В комментариях актрисе оставили массу комплиментов.
«Даже не вошедшее - очень красиво! Действительно, тонкое искусство», «Выросла девочка», «Очень эстетично и красиво», «Наш самый красивый цветочек», «вы как всегда прекрасны!», «Безумно красивая», «Капец ты худая», «Кайф», «Ааа...несите лед тут слишком жарко», - пишут пользователи сети.
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Как известно, с 2013 года Дарья замужем за популярным российским актером Артуром Смольяниновым, который известен по роли в фильме «Девятая рота». Пара воспитывает двоих сыновей.
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