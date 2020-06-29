Прославлена завдяки ролі Гелі у "СВ-Шоу" Радміла Щеголева розповіла про проблеми Андрія Данилка, відомого під псевдонімом Вєрка Сердючка

Так, артистка вирішила згадати історії, які стосуються гастрольних турів з Андрієм, а також його проблем зі здоров'ям. Не секрет, що Радмила пішла з шоу в той момент, коли вирішила самореалізувати себе трохи більше. При цьому залишила проект вона прямо перед черговим концертним виступом.

за Причиною відходу з команди Данилко, як пізніше з'ясувалося стали проблеми зі здоров'ям. Тоді зірка поставили неправильний діагноз, їй повинні були зробити операцію і хірургічне втручання позначилося на самопочутті Щоголевої. З-за цього вона відновлювалася після операції, яку можна було і не робити.

«Відчувала себе огидно», - поділилася актриса спогадами про події. При цьому вона заявила, що відчувала себе дуже погано, але відпочити не було часу — команди Данилко чекав концерт в Сочі.

Вже перед концертом біль було не втримати і вийти на сцену вона просто фізично не могла.

"Я, як покірний ягня, цілеспрямовано йшла до виконання цього сценарію. Склала заповіт, почала роздавати прикраси, речі, писати прощальні листи", - розповіла актриса, пригадуючи пережитий жах.

Також вона зазначила, що після виснажливих репетицій згадала і про погіршилось здоров'я її колеги Андрія. Чоловік багато виступав, гастролював і його стан був не дуже задовільно. Варто зазначити, що нещодавно Андрій сам заявив: він боявся нервового зриву, був у депресії і відхід зі сцени допоміг йому відновитися.

Раніше ми також повідомляли, що ппро словами Данилка, щоб йти в політику, треба мати досвід та володіти інформацією, цифрами. Він пояснив, що відчуває почуття незручності, тому що звучать постановочні репліки і шаблони, а не заяви, виголошені зі знанням справи.

Данилко також зізнався, що йому багато разів пропонували підтримати ту чи іншу політичну партію, але він вибрав свободу, на відміну від його колег, які зібралися в політику.

"Мільйон разів пропонували, але я не погоджуюся. Бувають такі моменти, коли в артистів дуже зростає популярність і їх починає заносити. Вони починають себе переоцінювати. А я люблю волю, незалежність. Хочемо – виступаємо, не хочемо – не виступаємо. А коли ти продаєш себе, але розумієш це лише з часом, нічого змінити вже не можеш. Гроші завжди можна заробити, але краще потроху. Так що все це не просто так. Адже люди (українські артисти прим.ред), які йдуть у політику, – вони ж не вмирають з голоду, не голодують, правильно? Ось вам і відповідь – їх заманюють туди гроші і жадібність", – резюмував Данилко.

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