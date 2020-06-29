Прославившаяся благодаря роли Гели в "СВ-Шоу" Радмила Щеголева рассказала о проблемах Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка

Так, артистка решила вспомнить истории, касающиеся гастрольных туров с Андреем, а также его проблем со здоровьем. Не секрет, что Радмила ушла с шоу в тот момент, когда решила самореализовать себя чуть больше. При этом покинула проект она прямо перед очередным концертным выступлением.

Причиной ухода из команды Данилко, как позже выяснилось стали проблемы со здоровьем. Тогда звезда поставили неправильный диагноз, ей должны были сделать операцию и хирургическое вмешательство сказалось на самочувствии Щеголевой. Из-за этого она восстанавливалась после операции, которую можно было и не делать.

«Чувствовала себя отвратительно», - поделилась актриса воспоминаниями о произошедшем. При этом она заявила, что чувствовала себя очень плохо, но отдохнуть не было времени — команду Данилко ждал концерт в Сочи.

Уже перед концертом боль было не удержать и выйти на сцену она просто физически не могла.

"Я, как покорный ягненок, целенаправленно шла к выполнению данного сценария. Составила завещание, начала раздавать украшения, вещи, писать прощальные письма", - рассказала актриса, вспоминая пережитый ужас.

Также она отметила, что после изнурительных репетиций вспомнила и об ухудшившимся здоровье ее коллеги Андрея. Мужчина много выступал, гастролировал и его состояние было не очень удовлетворительно. Стоит отметить, что недавно Андрей сам заявил: он боялся нервного срыва, был в депрессии и уход со сцены помог ему восстановиться.

Ранее мы также сообщали, что, по словам Данилко, чтобы идти в политику, нужно иметь опыт и владеть информацией, цифрами. Он пояснил, что испытывает чувство неловкости, потому что звучат постановочные реплики и шаблоны, а не заявления, произнесенные со знанием дела.

Данилко также признался, что ему много раз предлагали поддержать ту или иную политическую партию, но он выбрал свободу, в отличие от его коллег, которые собрались в политику.

"Миллион раз предлагали, но я не соглашаюсь. Бывают такие моменты, когда у артистов очень растет популярность и их начинает заносить. Они начинают себя переоценивать. А я люблю свободу, независимость. Хотим – выступаем, не хотим – не выступаем. А когда ты продаешь себя, но понимаешь это лишь со временем, ничего поменять уже не можешь. Деньги всегда можно заработать, но лучше понемногу. Так что все это не просто так. Ведь люди (украинские артисты прим.ред), которые идут в политику, – они ж не умирают с голоду, не голодают, правильно? Вот вам и ответ – их туда заманивают деньги и жадность", – резюмировал Данилко.

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