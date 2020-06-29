Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха засвітилася з Іриною Федишин на відпочинку

Відправившись на концерт і відпочинок в Одесу, зірка вирішила насичено провести час і навіть встигла познайомитися і подружитися зі співачкою Іриною Федишин. При цьому з колегою Славою Камінською з групи Вікторія не стала ділитися спільними кадрами. Замість цього співачка натякнула на можливе співробітництво з іншою співачкою, повідомляє Politeka.

Так, на новому фото струнка зірка підкорила видом поряд з не менш стрункою колегою в ідеальному чорно-білому міні. Віка приміряла стильне сукню з глибоким декольте і вирізом на грудях.

«Однозначно шикарний дует 👯‍♀️❤️@irynafedyshyn», - написала Вікторія.

Шанувальники відразу ж відреагували:

«Дуже, дуже красиві, стильні, гламурні, модні, обврожительные, веселі!🍒😘🍓💕💋❤️», «Гармонія 👍», «Дівчатка стойняжки😘», «Красуні 🔥🔥🔥🔥», «Заспівайте», «Прекрасні🌟🌟❤️💜», «Красуні😍», «Девчули-красуні», «Красуні, давайте спільну пісню🔥», «Хотілося б почути вашу спільну пісню українською мовою!!! Ось це був би фурор!!!😃🤩👏👏👏😉😍💪».

Як відомо, Віка багато тижнів перебувала на карантині і нещодавно вирушила в село до бабусі, звідки навіть вразила відеозаписами з задушевним виконанням пісень і кадрами, зробленими разом з курами, качками і навіть коровами. Домашні кадри були дуже добре сприйняті публікою, тому раніше артистка також вирішила порадувати аудиторію і необычнм промо-роликом, щоб разбивить свій профіль:

«Корови - коровами 🐮 , але я сумую за зйомками🤩 Цей фрагмент не увійшов до кліп, але залишився в моєму телефоні😃🎞📞☑️. Кожен раз, для мене зйомки 🎥🎬 як маленьке життя 🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍🖤🤍, після якої залишаються самі різні спогади 🥰🎶🎵🎼. Трохи почекаємо і скоро настане світла смуга, після якої затанцуем всім світом🌏!❤️😄💃🏻🕺🏼👯‍♀️», - написала Смеюха під роликом.

Шанувальники тут же відповіли:

«Пісня вогонь 🔥🔥🔥це любов, Роман, вищі пісні👍😘», «💣💣💣🔥🔥🔥💯💃Образ - сучасна емансипе...Дуже круто...», «Можна поєднати 🎤🐄😉», «Да не переживай.. Все повернеться на круги своя. Це ж не на вічно, Віка, не чуді».

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