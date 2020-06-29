Знаменита українська співачка Віра Брежнєва прокоментувала свою причетність до відходу з групи нової учасниці "ВІА Гри" Еріки Герцег

Останнім часом зірка активно займається будинком, новими проектами та ділиться в соціальній мережі постами зі стильними фото. При цьому вона розповідає про свої досягнення, дивує розповідями про те, як пройшов її режим замоизоляции і спілкується з фанатами під постами в Instagram.

В цей раз співачка поділилася серією фото зі зйомок танцювального шоу, на якому була присутня в акуратному і стильному вбранні лавандового кольору. Зірка вразила новиною:

«Нарешті-то! Ми знову в ефірі, ми знову в танці! Dance Rеволюция вже сьогодні на @1tv в 22:00», - написала Віра. Однак, не тільки компліменти були під постом, але ще й шанувальники зачепили тему догляду Еріки Герцег з групи «ВІА-Гра».

Як відомо, багато років тому Віра Брежнєва відзначилася статусом розлучниці, коли закрутила роман з Меладзе. Причому тепер в Мережі активно розповсюджують історію про ефект бумеранга – сам зруйнувала сім'ю, сама ж і зіткнулася з зрадами супутника.

«Віра, ця ситуація з Ерікою Герцег… Ви насправді посприяли, щоб її звільнили, ви в курсі, що ревнощі – це невпевненість жінки? Подумайте, будь ласка», - написала одна з прихильниць під новим постом.

Як і очікувалося, зірка відреагувала:

«А ви в курсі, що Еріка пішла сама? Щоб почати сольну кар'єру. І ви в курсі, що коли люди лізуть в чуже життя і умничают – це значить, що життя немає! Подумайте, будь ласка».

Герцег раніше розповідала, що Все життя мріяла зустріти свою любов — розумного, доброго, прекрасного чоловіка.

"Це бажання я загадала в 2017-му на Новий рік, і воно тут же збулося. Я дуже люблю його, ми щасливі разом, а ці чутки отруюють нам життя. Я змушена весь час виправдовуватися, що з продюсером у мене лише робочі стосунки. Чому я не виходжу у світ зі своїм чоловіком? Просто вірю, що щастя любить тишу. Не хочу нікому показувати свого чоловіка!".

Через час роботи в групі дівчина заявила про бажання її покинути, однак продюсер Леонід Дзюник чомусь не вірить словами дівчини.

«Я більше ніж упевнений, що до звільнення Еріки з «ВІА Гри» доклала руку Брежнєва. Чутки про її зв'язку з Меладзе явно виникли не на порожньому місці. Але коли ослаблені органи Костянтина Шотаевича опинилися в твердих руках Брежнєвої, він швидко зрозумів, що подальші спроби щось мутити з Герцег безглузді, і відправив її в пішу подорож туди, звідки вона з'явилася на світ. У цій ситуації можу тільки від усієї душі порадіти за Віру. Молодець, дівчинко! Правильно все зробила!» — розповів він.

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