В Україні хочуть ввести обов'язкове чіпування всіх домашніх тварин

Це передбачено законопроектом №3593, який зареєстрували у Верховній Раді. Документом пропонується провести ідентифікацію всіх тварин з прсвоением їм спеціального коду, а дані внести в Єдиний держреєстр, передає "Сегодня".

Це відповідає Європейській конвенції про захист домашніх тварин, яку Україна ратифікувала 18 вересня 2013 року. У багатьох країнах Європи вже давно проводять ідентифікацію домашніх тварин в обов'язковому порядку.

Очікується, що такі зміни допоможуть зменшити кількість безпритульних тварин, адже велика частина котів і собак, які опинилися на вулиці, були домашніми. Чіпи та реєстрація допоможуть дізнатися, хто викинув вихованця.

Зазначимо, ідентифікувати збираються не тільки кішок і собак, а також сільськогосподарських тварин і диких тварин, що утримуються в неволі.

Тваринам будуть присвоювати ідентифікаційний номер. Оплатити все доведеться собственикам вихованців, а реєстрацію бездомних тварин збираються профінансувати за рахунок місцевих бюджетів.

Зазначимо, існують різні способи ідентифікувати тварину. Найпопулярнішим є чіпування. У київських ветлікарні послуга може коштувати від 150 до 500 гривень.

Також використовують таврування і татуювання, але цього варіанти все частіше відмовляються із-за ненадійності і хворобливості процедури.

Крім того естьQR-жетони, на яких розміщують код, пов'язаний з профілем вихованця в спеціальній базі. У Києві такі жетони можна отримати при реєстрації в муніципальній системі і у міжнародного сервісу Animal ID. Вартість жетона залежить від виду тварини, паспорта від міжнародної системымуниципальной системі, і коливається в межах 35-100 грн, і 99-149 грн - залежно від дизайну.

У разі відсутності реєстрації тварини в законопроекті передбачені штрафи для власників — від двох до чотирьох мінімальних заробітних плат (від 9446 до 18 892 грн станом на червень 2020 року). При цьому в законопроекті не сказано, в каки терміни потрібно зареєструвати тварин і які перехідні періоди передбачені.

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