В Украине хотят ввести обязательное чипирование всех домашних животных

Это предусмотрено законопроектом №3593, который зарегистрировали в Верховной Раде. Документом предлагается провести идентификацию всех животных с прсвоением им специального кода, а данные внести в Единый госреестр, передает "Сегодня".

Это отвечает Европейской конвенции о защите домашних животных, которую Украина ратифицировала 18 сентября 2013 года. Во многих странах Европы уже давно проводят идентификацию домашних животных в обязательном порядке.

Ожидается, что такие изменения помогут уменьшить количество бездомных животных. Этот вопрос сегодня очень актуален для Украины, ведь по статистике. большая часть бездомных животных - это те, которых выбросили туда хозяева. Чипы и регистрация помогут узнать, кто выбросил питомца.

Отметим, индентифицировать собираются не только кошек и собак, а также сельскохозяйственных животных и диких животных, содержащихся в неволе.

Животным будут присваивать идентификационный номер. Оплатить все придется собственикам питомцев, а регистрацию бездомных животных собираются профинансировать за счет местных бюджетов.

Отметим, существуют различные способы идентифицировать животное. Самым популярным является чипирование. В киевских ветклиниках услуга может обойтись от 150 до 500 гривен.

Также используют клеймение и татуировки, но этого варинта все чаще отказываются из-за ненадежности и болезненности процедуры.

Кроме того естьQR-жетоны, на которых размещают код, связанный с профилем питомца в специальной базе. В Киеве такие жетоны можно получить при регистрации в муниципальной системе и у международного сервиса Animal ID. Стоимость жетона зависит от вида животного, паспорта от международной системымуниципальной системе, и колеблется в рамках 35-100 грн, и 99-149 грн - в зависимости от дизайна.

В случае отсутствия регистрации животного в законопроекте предусмотрены штрафы для собственников — от двух до четырех минимальных заработных плат (от 9446 до 18 892 грн по состоянию на июнь 2020 года). При этом в законопроекте не сказано, в каке сроки нужно зарегистрировать животных и какие переходные периоды предусмотрены.

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