Знаменита артиска Ані Лорак показала пікантний ролик, зроблений під час свого концерту в рамках власного шоу "Діва"

Цього разу Кароліна вирішила показати, як сумує за колишніми часами - до карантину зірка планувала дати цілу серію виступів і вразити яскравими образами під час своїх концертів. Не так давно в прямому ефірі вона заявила, що відчуває себе невпевнено без концертів і сумує по сцені. Тепер вона часто ділиться в Instagram архівними роликами, зробленими на концертах.

цього разу зірка представила кадри з виступу в грецькому стилі. В образі богині разом з роздягненими чоловіками, переодягненими гладіаторами, Кароліна в прозорому коюстюме "запалила по-повній":

«З першого погляду 💗 Любити – значить жити! #шоуДива», - написала Лорак.

Фанати одразу ж відреагували:

«Take me to here, please🤩», «Обожнюю!♥️», «обожнюю цю пісню ❤️💫», «Номер просто шикарний і образ крутий😍 «, «Краща😍❤️», «Класна пісня😊», «Красуня💋🔥», «З першої усмішки , з першого погляду!😻❤️», «Але така красива🐾🐾🐾», «Спецефекти супер🔥🔥🔥❤️❤️❤️», «З першого погляду😍💥🙌», «Бездоганне виконання❤️❤️», «Супер!!!👏👏👏», «з'єднала не відпустила нас любов..❤️» ой,як же я люблю цю пісню😻 любов всюди.. любов в повітрі, просто дихай..💎».

Не секрет, що Кароліна любить хвалитися своїми фото зі зйомок, вражати образами в модних нарядах і отримувати компліменти. Кадри з життя та підготовки до концертів зірка показує вкрай рідко, адже дуже часто Кароліна отримує вкрай незадоволені відгуки від коментаторів, так як їм не по душі змінилася після пластики зовнішність зірки.

Нещодавно також в розділі Сторі Instagram зірка показала два кадри, якими поділилася спеціально для того, щоб привітати колег та товаришів з празндиком - днем народження. При цьому спочатку зірка показала кадр, на якому виглядала набагато молодше, тобто, зроблений кілька років тому.

Потім зірка поділилася вже новим фото, зробленим з колегою перед концертом не так давно. Примітно, що різниця між Кароліною в молодості і тепер дуже помітна, адже не так давно дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок. Фанати після заяв косметологів були лаконічні, відзначаючи, що "що з нею стало, зірку взагалі не дізнатися".

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