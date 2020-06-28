Знаменитая артиска Ани Лорак показала пикантный ролик, сделанный во время своего концерта в рамках собственного шоу "Дива"

В этот раз Каролина решила показать, как скучает по прежним временам - до карантина звезда планировала дать целую серию выступлений и поразить яркими образами во время своих концертов. Не так давно в прямом эфире она заявила, что чувствует себя неуверенно без концертов и скучает по сцене. Теперь она часто делится в Инстаграм архивными роликами, сделанными на концертах.

В этот раз звезда представила кадры с выступления в греческом стиле. В образе богини вместе с раздетыми мужчинами, переодетыми гладиаторами, Каролина в прозрачном коюстюме "зажгла по-полной":

«С первого взгляда 💗 Любить – значит жить! #шоуДива», - написала Лорак.

Фанаты тут же отреагировали:

«Take me to here, please🤩», «Обожаю!♥️», «обожаю эту песню ❤️💫», «Номер просто шикарный и образ крутой😍 «, «Лучшая😍❤️», «Классная песня😊», «Красотка💋🔥», «С первой улыбки , с первого взгляда!😻❤️», «Но такая красивая🐾🐾🐾», «Спецэффекты супер🔥🔥🔥❤️❤️❤️», «С первого взгляда😍💥🙌», «Шикарное исполнение❤️❤️», «Супер!!!👏👏👏», «соединила не отпустила нас любовь..❤️» ой,как же я люблю эту песню😻 любовь повсюду.. любовь в воздухе, просто дыши..💎».

Не секрет, что Каролина любит хвастаться своими фото со съемок, поражать образами в модных нарядах и получать комплименты. Кадры из жизни и подготовки к концертам звезда показывает крайне редко, ведь очень часто Каролина получает крайне недовольные отзывы от комментаторов, так как им не по душе изменившаяся после пластики внешность звезды.

Недавно также в разделе Стори в Инстаграм звезда показала два кадра, которыми поделилась специально для того, чтобы поздравить коллег и товарищей с празндиком - днем рождения. При этом изначально звезда показала кадр, на котором выглядела гораздо моложе, то есть, сделанный несколько лет назад.

Затем звезда поделилась уже новым фото, сделанным с коллегой перед концертом не так давно. Примечательно, что разница между Каролиной в молодости и теперь очень заметна, ведь не так давно дерматологи и косметологи, анализируя фото Лорак и ее выходы в свет в целом, отмечали, что звезда явно делала контурную пластику скул, увеличила губы и провела коррекцию носогубных складок. Фанаты после заявлений косметологов были лаконичны, отмечая, что "что с ней стало, звезду вообще не узнать".

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