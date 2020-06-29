Відома українська актриса, зірка "Квартал 95", Ірина Сопонару, показала те, що зазвичай приховують

Зірка нерідко публікує у своєму Instagram сміливі фото в купальниках і відвертих вбраннях, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня порадувала шанувальників жарким знімком в сторіз.

Ірина позувала у відвертому світлому топіку без білизни. Помітні найінтимніші місця, які стирчали з мікро-топа. Тканина натягнулася на невеликих грудях.

Також зірка одягла трусики на високій посадці, які обтягнули її пружні сідниці.

Артистка нахилилася перед камерою, що зробило фото пікантніше.

Обличчя гарячої блондинки не видно, однак важко не помітити локони, що спустилися з плеча. Загалом, українська знаменитість фантастично гарна.

"Це мій улюблений аутфит...", - підписала знімок Ірина.

Фото не зібрало багато лайків та коментарів, адже було оприлюднено в сторіз. Ймовірно, красуню засипали компліментами в особисті повідомлення.

Нагадаємо, Ірина Сопонару здивувала шанувальників розміром грудей в рожевому топіку з довгими рукавами. Було видно, що обсяг грудей став набагато більше, мабуть, красуня використовувала накладки.

Варто відзначити, що чорна міні-спідниця з принтом з губ облягла стегна артистки, і підкреслила струнку талію.

Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару постала в бузковій сукні з жовтою вишивкою.

Зірка грайливо спустила сукню з одного плеча, здавалося, що красуня забула одягнути ліфчик. Білявка зробила акуратну зачіску.

Нагадаємо також, що Ірина Сопонару позувала з колегою Юрієм Ткачем, Блондинка сперлася об плече друга.

«Вже зовсім скоро ми починаємо зйомку нашої улюбленої Полтави!» - говориться в повідомленні.

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