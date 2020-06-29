Відома українська актриса, зірка "Квартал 95", Ірина Сопонару, показала те, що зазвичай приховують
Зірка нерідко публікує у своєму Instagram сміливі фото в купальниках і відвертих вбраннях, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня порадувала шанувальників жарким знімком в сторіз.
Ірина позувала у відвертому світлому топіку без білизни. Помітні найінтимніші місця, які стирчали з мікро-топа. Тканина натягнулася на невеликих грудях.
Також зірка одягла трусики на високій посадці, які обтягнули її пружні сідниці.
Артистка нахилилася перед камерою, що зробило фото пікантніше.
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Обличчя гарячої блондинки не видно, однак важко не помітити локони, що спустилися з плеча. Загалом, українська знаменитість фантастично гарна.
"Це мій улюблений аутфит...", - підписала знімок Ірина.
Фото не зібрало багато лайків та коментарів, адже було оприлюднено в сторіз. Ймовірно, красуню засипали компліментами в особисті повідомлення.
Нагадаємо, Ірина Сопонару здивувала шанувальників розміром грудей в рожевому топіку з довгими рукавами. Було видно, що обсяг грудей став набагато більше, мабуть, красуня використовувала накладки.
Варто відзначити, що чорна міні-спідниця з принтом з губ облягла стегна артистки, і підкреслила струнку талію.
Раніше повідомлялося, що Ірина Сопонару постала в бузковій сукні з жовтою вишивкою.
Зірка грайливо спустила сукню з одного плеча, здавалося, що красуня забула одягнути ліфчик. Білявка зробила акуратну зачіску.
Нагадаємо також, що Ірина Сопонару позувала з колегою Юрієм Ткачем, Блондинка сперлася об плече друга.
«Вже зовсім скоро ми починаємо зйомку нашої улюбленої Полтави!» - говориться в повідомленні.
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