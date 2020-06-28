Відома балерина Анастасія Волочкова показала фігуру без фотошопу і в незвичайному платті в підлогу

Зірка в останні кілька днів активно ділиться в Instagram фото з відпочинку, які були зроблені під час відвідання храмів і монастирів. При цьому Анастасія зрідка відкриває коментарі, даючи можливість недоброзичливцям висловитися.

Цього разу Анастасія приміряла довге плаття в підлогу з пікантним вирізом на стегні і глибокому декольте із зав'язкою на шиї. Тонка тканина з великим принтом в червону квітку не змогла приховати втомлений вигляд знаменитості.

Позуючи біля висаджених рослин Анастасія виглядав дещо уставше і по-домашньому.

Зазначимо, зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, не боячись потрапити під серію насмішок і висловлювань. На цей раз за свій образ у храмі Анастасія отримала кілька сотень гнівних слів на свою адресу.

Вирішивши відвідати святе місце, Волочкова також до цього наділа дивне плаття з розрізом на стегні в підлогу, хустку і... теплу шубу, незважаючи на те, що на вулиці досить спекотна і тепла погода. Приэ тому сама Волочкова, схоже, дискомфорту не відчувала:

«Дивеево.🙏 Дивовижний монастир.! А які чудові і добрі люди тут живуть!!!!!🙏😊», - написала Волочкова.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Де шуба? Така спека на вулиці, а ви без шуби! Не добре однак», «Жителі Мурома, задихаються від смороду, запаху перегару і поту. Люди вийшли на пікет з метою вигнати з великого міста ЦЕ», «А де раскоряка? Варень, шпагатини?», «...а де шуба? Уггі? Де шорти під це все?🤷», «Не холодно без шуби?А то на вулиці моторошний холод +30...😂😂😂», «Анастасія, ви куди? Туди пьяненькой можна))», «Через хвилину раскорячусь і шубу одягну».

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