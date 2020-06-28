Известная балерина Анастасия Волочкова показала фигуру без фотошопа и в необычном платье в пол

Звезда в последние несколько дней активно делится в Инстаграм фото с отдыха, которые были сделаны во время посещения храмов и монастырей. При этом Анастасия изредка открывает комментарии, давая возможность недоброжелателям высказаться.

В этот раз Анастасия примерила длинное в пол платье с пикантным вырезом на бедре и глубоком декольте с завязкой на шее. Тонкая ткань с крупным принтом в алый цветок не смогла скрыть уставший вид знаменитости.

Позируя возле высаженных растений Анастасия выглядел несколько уставше и по-домашнему.

Отметим, звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, не боясь попасть под серию насмешек и жестких высказываний. В этот раз за свой образ в храме Анастасия получила несколько сотен гневных слов в свой адрес.

Решив посетить святое место, Волочкова также до этого надела странное платье с разрезом на бедре в пол, платок и... теплую шубу, несмотря на то, что на улице довольно жаркая и теплая погода. Приэ том сама Волочкова, похоже, дискомфорта не испытывала:

«Дивеево.🙏 Изумительный монастырь.! А какие замечательные и добрые люди здесь живут!!!!!🙏😊», - написала Волочкова.

Пользователи сети тут же ответили:

«Где шуба? Такая жарища на улице, а вы без шубы! Не хорошо однако», «Жители Мурома, задыхаются от смрада, запаха перегара и пота. Люди вышли на пикет с целью изгнать из великого города ЭТО», «А где раскоряка? Варень, шпагатини?», «...а где шуба? Угги? Где шорты под это все?🤷», «Не холодно без шубы?А то на улице жуткий холод +30...😂😂😂», «Анастасия, вы куда? Туда пьяненькой нельзя))», «Через минуту раскорячусь и шубу одену».

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