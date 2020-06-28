Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка нещодавно здолала рак, святкує ще один тріумф

Про значимому досягненні журналістки телеканал "1+1" повідомив в Instagram, передає Politeka.net. В мережі також з'явилася нова фотографія провідною.

"Наша Алла Мазур, автор і ведуча новин ТСН.Тиждень на 1+1, до Дня Конституції України відзначено високою державною нагородою - орденом княгині Ольги II ступеня", - повідомила прес-служба каналу. - "Це вже другий орден Ольги у Алли - улюблениці мільйонів. Перший III ступеня присвоєно в 1999 році".

В Україні Орден княгині Ольги вручають жінкам, які внесли великий вклад у різних сферах життя країни, включаючи громадську. Відзначається, що Алла Мазур отримала рекордну кількість статуеток "Телетріумфу", її призавали кращою ведучою вісім разів.

На опублікованому знімку журналістка позує в студії "1+1", спершись рукою об свою дикторську стійку. Для фото Алла Мазур вбралася в довге чорне плаття з різнокольоровими візерунками з квітів. Вона дивиться в камеру з впевненою посмішкою.

Українці оцінили зовнішній вигляд і досягнення телеведучої в коментарях:

"Жінка гарна вишиванка бомбезний 👍👍💯💯💯"; "Супер.. вітаю!!! Вона просто супер ведуча новин!! Обожнюємо її і дивитися новини з її участю"; "Мої вітання! Нагорода заслужена! Красива і мудра!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕"; "Красуня і дуже красиве плаття"; "Жінка - алмаз"; "Дуже красива 😍👍😃 Молодець, так тримати))) 😃"; "Шикарна жінка".

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