Відома українська телеведуча Алла Мазур, яка нещодавно здолала рак, святкує ще один тріумф
Про значимому досягненні журналістки телеканал "1+1" повідомив в Instagram, передає Politeka.net. В мережі також з'явилася нова фотографія провідною.
"Наша Алла Мазур, автор і ведуча новин ТСН.Тиждень на 1+1, до Дня Конституції України відзначено високою державною нагородою - орденом княгині Ольги II ступеня", - повідомила прес-служба каналу. - "Це вже другий орден Ольги у Алли - улюблениці мільйонів. Перший III ступеня присвоєно в 1999 році".
В Україні Орден княгині Ольги вручають жінкам, які внесли великий вклад у різних сферах життя країни, включаючи громадську. Відзначається, що Алла Мазур отримала рекордну кількість статуеток "Телетріумфу", її призавали кращою ведучою вісім разів.
Різкий обвал долара, удар по пенсіях і скасування транспорту в Україні — головне за ніч
Зеленський терміново підняв поліцію, оголошена масштабна операція: "Всі точно будуть..."
Тарзан став дідусем і пустився в танок перед Королевою, відео: "Бред Пітт вилитий"
"Дача в "Конча-Заспі", автомобілі та помічники": у скільки обходиться українцям пенсія Ющенко
На опублікованому знімку журналістка позує в студії "1+1", спершись рукою об свою дикторську стійку. Для фото Алла Мазур вбралася в довге чорне плаття з різнокольоровими візерунками з квітів. Вона дивиться в камеру з впевненою посмішкою.
Українці оцінили зовнішній вигляд і досягнення телеведучої в коментарях:
"Жінка гарна вишиванка бомбезний 👍👍💯💯💯"; "Супер.. вітаю!!! Вона просто супер ведуча новин!! Обожнюємо її і дивитися новини з її участю"; "Мої вітання! Нагорода заслужена! Красива і мудра!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💕💕💕💕"; "Красуня і дуже красиве плаття"; "Жінка - алмаз"; "Дуже красива 😍👍😃 Молодець, так тримати))) 😃"; "Шикарна жінка".
Нагадаємо, хвора на рак Алла Мазур видала українцям відвертий секрет.
Як повідомляла Politeka, хвора на рак Алла Мазур в обнімку з одним порадувала несподіваною новиною.
Також Politeka писала, що хвора на рак Алла Мазур вразила відвертим зізнанням.