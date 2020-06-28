Відома співачка Аліна Гросу показала на серії фото струнку фігуру в яскравому вбранні
Як відомо, останні кілька днів Аліна дивувала мережу змінами іміджу, зачісками, кольору волосся і навіть приміряла підліткові та кумедні образи школярок. Після цього дівчина вирішила показати себе в звичному образі і також похвалитися довгими локонами, які також не так давно наростила, повідомляє Politeka.
На трьох нових кадрах Аліна позувала в досить яскравому сукню з кольоровим принтом, а її довге волосся були розпущені, ніспадая з плечей. В різних позах Аліна покрутилася перед об'єктивом на дивані і блиснула легким макіяжем на світлому особі:
Різкий обвал долара, удар по пенсіях і скасування транспорту в Україні — головне за ніч
Юна дочка Кравець з "Квартал 95" перетворилася на копію Ані Лорак після зміни іміджу: "Ось це так..."
Зухвалий Лазарєв в одних плавках показав, чим підкорив Лорак: «Від таких форм можна втратити свідомість»
"Дача в "Конча-Заспі", автомобілі та помічники": у скільки обходиться українцям пенсія Ющенко
«Які у вас плани на неділю?)) а я біжу на студію 🎤 буду готувати для вас сюрприз🙃🙃🙃 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)))», - написала Аліна.
Шанувальники тут же відповіли:
«Чето у тебе подвыросла ця...🤔», «Мала ти красива, бог нагородив, і толамтом теж, але ти вкусняшка, чоловік з тобою буде панікувати!)))))», «Шикарна🔥🔥🔥💕», «Ви прекрасна 😍♥️», «На шашлики збираємося🤩всі фотки🔥», «найкрасивіші очі на всьому білому світі! Ти дивовижна і сама найкрасивіша! Люблю:)», «Молодчинка❤️», «Гарна в будь-якому ракурсі», «Ти вкусняшка)», «Шикарне плаття».
Також на схожих нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.
«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.
Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:
«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «Тобі ніби знову 15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».
Нагадаємо, Гросу засвітилася з одруженим красенем на вечірці, кадри облетіли мережа
А ще Politeka писала, що коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення
Також Politeka повідомляла, що Коронавірус дістався до Гросу, несподіване звернення