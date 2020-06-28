Відома співачка Аліна Гросу показала на серії фото струнку фігуру в яскравому вбранні

Як відомо, останні кілька днів Аліна дивувала мережу змінами іміджу, зачісками, кольору волосся і навіть приміряла підліткові та кумедні образи школярок. Після цього дівчина вирішила показати себе в звичному образі і також похвалитися довгими локонами, які також не так давно наростила, повідомляє Politeka.

На трьох нових кадрах Аліна позувала в досить яскравому сукню з кольоровим принтом, а її довге волосся були розпущені, ніспадая з плечей. В різних позах Аліна покрутилася перед об'єктивом на дивані і блиснула легким макіяжем на світлому особі:

«Які у вас плани на неділю?)) а я біжу на студію 🎤 буду готувати для вас сюрприз🙃🙃🙃 #выбирайгросу 1️⃣2️⃣3️⃣?)))», - написала Аліна.

Шанувальники тут же відповіли:

«Чето у тебе подвыросла ця...🤔», «Мала ти красива, бог нагородив, і толамтом теж, але ти вкусняшка, чоловік з тобою буде панікувати!)))))», «Шикарна🔥🔥🔥💕», «Ви прекрасна 😍♥️», «На шашлики збираємося🤩всі фотки🔥», «найкрасивіші очі на всьому білому світі! Ти дивовижна і сама найкрасивіша! Люблю:)», «Молодчинка❤️», «Гарна в будь-якому ракурсі», «Ти вкусняшка)», «Шикарне плаття».

Також на схожих нових кадрах Аліна показала, як веселиться перед об'єктивом у милому образі школьцы і як шаленіє на камеру з невеликим льодяником в руках. При цьому озорливости образу зірки надає зачіска - дитячі високі хвостики з боків і зміна кольору волосся - ніжно-фіолетовий з синім відтінки виглядали на світлих локонах Гросу досить гармонійно.

«Скільки б ви мені дали років, якщо б не знали мій справжній вік?🤪🙄😊 Кому в душі теж не більше 17?)))», - написала Аліна під новим роликом в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники тут же відреагували:

«🤣🤣🤣Аліна приветик🌷я бачила тебе в глобусі з мамою тобі тоді було років 5 ти як лялечка була малою🌷», «Не знаю скільки років, думаю десь 20-24😊», «23», «17», «Класно👍 відео супер😄», «Клас💛💛💛💚💚💚», «Тобі ніби знову 15😻💥🤗 на цьому відео ))», «Аліна, ти найкраща😍❤️❤️❤️❤️❤️❤️», «Років 20😊».

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