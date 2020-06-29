Модель, екс-ангел бренду нижньої білизни "Victoria’s Secret", Келлі Гейл показала, у чому займається спортом

Красуня підтримує ідеальну форму, про що свідчили фото і відео з тренажерних залів, повідомляє Politeka.net. Цього разу зірка вирішила позайматися тенісом.

Красуня одягла білий топік на тонких бретельках, який виділив її груди. Принади стиснулися під тісним одягом і навіть трохи підстрибнули. Довжина топіка дозволила насолодитися тонкою талією і сталевим пресом зірки.

На стегнах красуні не можна не побачити маленьку грайливу спідничку в складочку. Модель злегка розставила ноги і опустила між ними ракетку.

Келлі ніколи не соромилася показувати себе без макіяжу і цей раз не став винятком. Знаменитість пильно дивилася в камеру і прочинила губи: "Шикарна крихітка".

Гейл зібрала волосся у хвилястий хвостик, щоб не заважало. Поруч з нею стояла пляшка з водою.

Фото не отримали багато лайків, адже були оприлюднені в сторіз.

Нагадаємо, Келлі Гейл позувала на тлі красивого заходу в одному купальнику, демонструючи неймовірні форми.

«Балі. Березень 2019», - коротко йдеться у підписі.

Повз таких кадрів її шанувальники пройти просто не змогли. Люди писали компліменти її ідеальним формам.

Раніше ми писали, що Келлі Гейл показала фотографію, на якій вона позує в помаранчевому купальнику біля басейну.

По всій видимості, модель тільки що закінчила займатися, а потім поплавала в басейні, тому що її тіло було вологим від води.

"Гарячі джерела", - лаконічно підписала знімок вона.

Нагадаємо, супермодель і ангел Victoria’s Secret активно займається спортом і часто показує фанатам свою фігуру

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