Знаменитая украинская певица Настя Каменских и репер Алексей Потапенко тайно поженились в Лас-Вегасе три года назад

Как выяснилось в неожиданном интервью звезды, ранее устроившей роскошную свадьбу под Киевом, она успела уже дважды сказать «да» своему мужу. Во время участия в интервью для программы "Светская жизнь" (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца) звезда отметила, что Алексей сделал предложение ей за полгода до того, как они отправились в Лас-Вегас на гастроли.

«В жизни каждого человека есть события, которые занимают особое место в сердце. Таким для меня стал сюрприз, который Лёша устроил нам в Лас-Вегасе три года назад. Он просто пришёл и сказал: «У тебя есть три часа, чтобы собраться на церемонию». Это было для меня такой неожиданностью!

И, признаюсь вам, воспоминания об «I do» из наших уст, поиск белого платья в шопинг-молле и колец будут всегда вызывать улыбку на лице и согревать сердце😌

Сейчас мы каждый раз шутим, что сыграли две свадьбы для каждого из нас - в моем стиле - большая элегантная и изысканная свадьба в Киеве, и в стиле Лешки - яркая, оригинальная, спонтанная, и очень романтичная - свадьба-сюрприз в Вегасе.

Как видите, не всегда все, что происходит в Вегасе, остается в Вегасе😊 Это была свадьба только для нас двоих, но, презентовав трек в студии и вспомнив счастливые моменты, мне захотелось поделиться и этим событием❤️», - рассказала также в своем Инстаграм Настя.

При этом она отметила, что у них был интересный ведущий свадьбы, а также эмоции, полученные в тот день, она хранит в памяти всегда и советует другим поступать также.

Отметим, 23-го мая известный украинский исполнитель и, не менее известная певица Настя Каменских, отмечали свою первую годовщину свадьбы.

Потам опубликовал снимок, на котором пара переживала неповторимые минуты счастья того дня.

"1 годовщина! Ситцевая свадьба! Люблю, спасибо тебе", - трогательно сообщил он в подписи к посту.

Звездную пару просто засыпали поздравлениями, а многие даже удивились, что прошел уже целый год с памятной даты. Фото со свадьбы Насти и Потапа ранее немало всполошили сеть:

"Очень красивые!!! Долгой и прекрасной совместной жизни вам!!", "Семейного счастья, любви, взаимопонимания. Какая красивая пара, глаз не оторвать", "Как приятно видеть. Ещё по 100 раз такой годовщины Вам", "Уже год? Так быстро", "Неповторимые минуты счастья Алексея и Анастасии!", " Поздравляю. Это незабываемое мероприятие 2019 года - писали пользователи сети.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть