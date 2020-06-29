Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала фотосесію в монастирі і біля нього
Мабуть, зірка була настільки вражена красою монастиря, що навіть стала не проти відмовитися від світського життя, повідомляє Politeka.net.
Артистка опублікувала кілька фото, позуючи в довгій сукні. Наряд мав досить відвертий виріз, з якого виглядали стрункі ніжки в босоніжках. Зірка також накинула на голову хустку.
Примітно, що, попри спеку, знаменитість вирішила надіти хутро. Під іншим фото, де артистка позує в одному платті, люди з подивом запитували:
"Де кожух і валянки ??? І чому не на шпагаті і без свого фірмового ха-ха-ха і з відкритим ротом в кінці зйомки?????🤣🤣🤣".
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Пост, де балерина позує на природі біля паркану монастиря і зовсім міг шокувати шанувальників.
"Дівєєво. Монастир... Йду я від вас😂", - написала Волочкова, мабуть, жартома.
Дізнатися реакцію фанатів не вдасться, адже до цієї публікації артистка відключила можливість коментувати.
За три години пост зібрав понад 2000 лайків.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова з букетом в руках позувала біля дорогої іномарки, завбачливо, прикривши номери. Наряд обтягнув тіло зірки, підкресливши стрункість.
"Коли кохана людина не може відправити у подорож просто так без Квітів.. Гортензії...🙏🌺 Все дізнаєтеся ! все!😂🌺❤️ Можливо..😉 Я люблю тебе!🙏❤️", - написала зірка.
Раніше ми писали, що проти Анастасії Волочкової подали позов до суду з вимогою стягнути 130 мільйонів рублів.
У 2014 році колишній коханий балерини Владислав Фоменко співмешкав з Волочковою і допоміг їй зробити ремонт в новому будинку, вартість якого склала 30 млн, тепер він хоче повернути гроші назад.
Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків
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