Знаменита українська співачка Настя Каменських показала незвичайний кадр, нагадавши молоду "Холостячку" Дашу

Як відомо, струнка Настя Каменських любить балувати фанатів новими образами, епатувати видом після схуднення і розкривати секрети схуднення. Настя на стильному кадрі захопила блискучим білосніжним костюмом, засмаглою і мерехтливою шкірою, а також нюдовым макіяжем.

Зазначимо, Настя є активною любителькою спорту і після схуднення дівчина продовжує активно займатися ним, навіть попри всю зайнятість на роботі й написання музичних композицій. При цьому головним ранковим заняттям Насті є рання пробіжка - дівчина встає досить рано і спортом займається завжди, навіть під час відпустки. На новому кадрі дівчина вразила результатом своїх перетворень:

«Шикарний вигляд ‍😻😻😻», «Красуня!👌🤩», «Дуже-дуже гарний образ😍», «Ахренеть яка ти красива😍», «Настя не пропустимо😘😍😘😍😍 захоплююся вами🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Настуся от якби пісень таких шикарних вам ви диво», «Шик модерн», «Класні ідеї для дому у нас)🌟», «Шикарна жінка і красуня!♥️♥️♥️», «Який гарний макіяж 😍😍😍😍😍», «Красуня❤️», - написали фанати.

Раніше ми повідомляли, що ефектна гімнастка Даша прославилася своєю любов'ю до зухвалих витівок. Ще на шоу вона любила епатувати публіку, піднімаючи стрункі ніжки і показуючи розтяжку. Також Даша любить демонструвати після схуднення струнке тіло. Схоже, з Настею Каменських у дівчини дуже багато спільного.

Як виявилося, ще зовсім недавно - до пластики і схуднення - Даша виглядала зовсім по-іншому. Даша важила цілих 67 кілограм і бе збільшених губ її просто не впізнати.

«Через тиждень після випускного я змінила свою зовнішність. Після першої процедури всі оцінили результат. Навіть татові сподобалося. Потім мені хотілося зробити губи трохи пухкими», - розповіла Даша.

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