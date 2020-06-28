Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала необычный кадр, напомнив молодую "Холостячку" Дашу

Как известно, стройная Настя Каменских любит баловать фанатов новыми образами, эпатировать видом после похудения и раскрывать секреты похудения. Настя на стильном кадре восхитила блестящим белоснежным костюмом, загорелой и мерцающей кожей, а такде нюдовым макияжем.

Отметим, Настя является активной любительницей спорта и после похудения девушка продолжает активно им заниматься, даже несмотря на всю занятость на работе и написание музыкальных композиций. При этом главным утренним занятием Насти является ранняя пробежка - девушка встает довольно рано и спортом занимается всегда, даже во время отпуска. На новом кадре девушка поразила результатом своих преображений:

«Шикарний вигляд ‍😻😻😻», «Красотка!👌🤩», «Очень-очень красивый образ😍», «Ахренеть какая ты красивая😍», «Настя не пропустим😘😍😘😍😍 восхищаюсь вами🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹», «Настенька вот бы песен таких же шикарных вам вы чудо», «Шик модерн», «Классные идеи для дома у нас)🌟», «Шикарная женщина и красавица!♥️♥️♥️», «Какой красивый макияж 😍😍😍😍😍», «Красотка❤️», - написали фанаты.

Ранее мы сообщали, что эффектная гимнастка Даша прославилась своей любовью к дерзким выходкам. Еще на шоу она любила эпатировать публику, поднимая стройные ножки и показывая растяжку. Также Даша любит демонстрировать после похудения стройное тело. Похоже, с Настей Каменских у девушки очень много общего.

Как оказалось, еще совсем недавно - до пластики и похудения - Даша выглядела совсем по-другому. Даша весила целых 67 килограмм и бе увеличенных губ ее просто не узнать.

«Через неделю после выпускного я изменила свою внешность. После первой процедуры все оценили результат. Даже папе понравилось. Потом мне хотелось сделать губы немного пухлыми», - рассказала Даша.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

Также Politeka писала, что развратная Каменских устроила ролевые игры с Потапом, видео попало в сеть