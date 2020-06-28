Знаменита артиска Ані Лорак показала відразу два архівних фото з колегами, вразивши змінами у зовнішності

Не сектрет, що Кароліна любить хвалитися своїми фото зі зйомок, вражати образами в модних нарядах і отримувати компліменти. Кадри з життя та підготовки до концертів зірка показує вкрай рідко, адже дуже часто Кароліна отримує вкрай незадоволені відгуки від коментаторів, так як їм не по душі змінилася після пластики зовнішність зірки.

Сьогодні ж в розділі Сторі Instagram зірка показала два кадри, якими поділилася спеціально для того, щоб привітати колег та товаришів з празндиком - днем народження. При цьому спочатку зірка показала кадр, на якому виглядала набагато молодше, тобто, зроблений кілька років тому.

Потім зірка поділилася вже новим фото, зробленим з колегою перед концертом не так давно. Примітно, що різниця між Кароліною в молодості і тепер дуже помітна, адже не так давно дерматологи і косметологи, аналізуючи фото Лорак і її виходи в світ в цілому, відзначали, що зірка явно робила контурну пластику скул, збільшила губи і провела корекцію носогубних складок. Фанати після заяв косметологів були лаконічні, відзначаючи, що "що ж з нею стало, зірку взагалі не дізнатися".

Зазначимо, після того, як зірка розлучилася з Муратом Налчаджиоглу, вона припинила розповідати про сім'ю, публікувати спільні кадри з чоловіком і навіть згадувати про нього яким-небудь чином. Через пару місяців після розлучення, Кароліна показала, що почала зустрічатися з 26-річним саунд-продюсером Black Star і колишнім коханим Тетяни Решетняк Єгором Глібом. Ховаючись довгий час, пара все ж з'явилась на публіці, але була прийнята зовсім не радо – Кароліна отримала хвилю серйозної критики.

Зрозумівши, що публічно вести відносини не вийде, пара припинила показувати спільні фото світитися на публіці. При цьому вже не один тиждень в мережі почали поширюватися чутки про розставання артистів.

Однак, на дні народження Соні – єдиною і коханою доньки Кароліни користувачам мережі вдалося побачити коханого співачки, що спостерігає за щасливою дівчинкою з мамою і стоїть трохи позаду. Скріншот з сімейної відеозапису тут же сполохав соціальні мережі.

Нагадаємо, що Лорак у короткому топі посвітила грудьми під носом у Лазарєва

Як повідомляла Politeka, Лорак засвітила змарнілу фігуру в порожньому спортзалі

Також Politeka писала, що Ані Лорак з волохатими ногами здивувала безглуздим нарядом на домашньому фото