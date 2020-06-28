Український громадський діяч Андрій Пальчевський закликав громадян не вірити в цифри, "написані від балди", які наводить МОЗ - ситуація з пандемією в країні куди сумніше
Про це Пальчевський заявив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112", передає Politeka.net. Громадський діяч впевнений, "бадьорі" заяви влади, яка спирається на дані МОЗ, що вірус ось-ось буде переможений (якщо, звичайно, всі будуть неухильно дотримуватися карантинних приписів), не є правдою в повній мірі.
«Ми повинні розуміти, медичний бюджет зараз - це найсолодший для корупціонерів шматок», - уточнив громадський діяч.
Пальчевський резюмував, що ні про яку перемогу над вірусом в Україні говорити поки неможна, адже в нас "протестований 1% населення, а це взагалі нічого".
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«Ми посідаємо останнє місце в Європі... І далі вони від балди пишуть цифри», - обурився експерт.
Раніше ми повідомляли, коментуючи другу хвилю пандемії, Пальчевський назвав важливі прогалини в діях уряду. Громадський діяч припустив, що стрибок захворюваності почався після того, як Кабмін вирішив послабити карантин.
"Пішли не тим шляхом, як весь світ, а саме - відокремити особливо важливих, так званих, істотних працівників, інших посадити на якісь 50%, 70% зарплати, дати людям відсидітися як можна довше", - розповів Пальчевський. - "Але для цього треба, щоб вони не платили за квартири, тепло, щось одержували, на що можна їсти, щоб не було абсолютної безнадії в очах. А далі - повільно їх випускати".
На відміну від такого сценарію, голодних українців випустили з ізоляції на роботу, не маючи можливості забезпечити населення благами і звільнити від сплати за комуналку.
Нагадаємо, Андрій Пальчевський підказав, як допомогти людям, які хворіють китайським вірусом: «Скоро переможемо! Тільки без нашого Мозу»
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