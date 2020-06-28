Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский призвал граждан не верить в цифры, "написанные от балды", которые приводит Минздрав - ситуация с пандемией в стране куда печальнее
Об этом Пальчевский заявил в эфире программы "Пульс" на телеканале "112", передает Politeka.net. Общественник уверен, "бодрые" заявления властей, опирающихся на данные Минздрава, что вирус вот-вот будет побежден (если, конечно, все будут неуклонно следовать карантинным предписаниям), не являются правдой в полной мере.
«Мы должны понимать, медицинский бюджет сейчас - это самый сладкий для коррупционеров кусок», - уточнил общественник.
Пальчевский резюмировал, что ни о какой победе над вирусом в Украине говорить пока нельзя, ведь у нас "протестирован 1% населения, а это вообще ничего".
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«Мы занимаем последнее место в Европе... И дальше они от балды пишут цифры», - возмутился эксперт.
Ранее мы сообщали, комментируя вторую волну пандемии, Пальчевский назвал важные прорехи в действиях правительства. Общественник предположил, что скачок заболеваемости начался после того, как Кабмин решил ослабить карантин.
"Пошли по не по тому пути, как весь мир, а именно - отделить особо важных, так называемых, существенных работников, остальных посадить на какие-то 50%, 70% зарплаты, дать людям отсидеться как можно дольше", - рассказал Пальчевский. - "Но для этого надо, чтобы они не платили за квартиры, тепло, что-то получали, на что можно кушать, чтобы не было абсолютной безнадеги в глазах. А дальше - медленно их выпускать".
В отличие от такого сценария, голодных украинцев выпустили с изоляции на работу, не имея возможности обеспечить население благами и освободить от уплаты за коммуналку.
Напомним, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа»
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