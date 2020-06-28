Кейт Міддлтон може стати наступницею Королеви Єлизавети II

Таке припущення озвучили джерела в ЗМІ, передає "РБК Україна".

"Без Меган і Гаррі на Кейт і Вільяма звалиться феноменальний обсяг роботи, з яким ніхто з старшого покоління не впорається. Всі тиск зараз чиниться на них двох. Звичайно ж, Кейт будуть ображати слова про те, що їй важко. Я розумію, чому вона сприймає це як повне спотворення істини", - повідомляє джерело.

Герцогиня цілком може розраховувати на королівський престол, так як вона все правилами королівський сім'ї і розташовує до себе громадськість.

"Думаю, найбільше тиску пов'язане з її іміджем - потрібно переконатися, що вона носить правильні бренди, одягає своїх дітей у недорогу одяг, особливо в ці часи. Диявол криється в деталях", - зазначили в джерелі.

Раніше ми повідомляли про те, що Кейт Міддлтон наплювала на правила королівської сім'ї.

Справа в тому, що герцогиня Кембриджська намагається мінімізувати присутність нянь в життя її дітей, і тому сама охоче виконує материнські обов'язки. Наприклад, вона самостійно забирає своїх дітей зі школи, що не вітається в Букінгемському палаці.

Більш того, Кейт Міддлтон відкрито публікує інформацію про своїх дітей в соціальних мережах.

Також герцогиня любить самостійно робити портрети своїх спадкоємців, порушуючи ще одне з королівських правил.

Нагадаємо, що шлюб Міддлтон і Вільяма на межі розриву, королівської сім'ї не приховати скандал.

Також Politeka писала, що Кейт Міддлтон похвалилася несподіваним чином, такий герцогиню ще не бачили.