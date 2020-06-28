Кейт Миддлтон может стать преемницей Королевы Елизаветы II

Такое предположение озвучили источники в СМИ, передает "РБК Украина".

"Без Меган и Гарри на Кейт и Уильяма свалится феноменальный объем работы, с которым никто из старшего поколения не справится. Все давление сейчас оказывается на них двоих. Конечно же, Кейт будут обижать слова о том, что ей тяжело. Я понимаю, почему она воспринимает это как полное искажение истины", - сообщает источник.

Герцогиня вполне может рассчитывать на королевский престол, так как она следует все правилам королевский семьи и располагает к себе общественность.

"Думаю, больше всего давления связано с ее имиджем - нужно убедиться, что она носит правильные бренды, одевает своих детей в недорогую одежду, особенно в эти времена. Дьявол кроется в деталях", - отметили в источнике.

Ранее мы сообщали о том, что Кейт Миддлтон наплевала на правила королевской семьи.

Дело в том, что герцогиня Кембриджская старается минимизировать присутствие нянь в жизни её детей, и поэтому сама охотно исполняет материнские обязанности. Например, она самостоятельно забирает своих детей из школы, что не приветствуется в Букингемском дворце.

Более того, Кейт Миддлтон открыто публикует информацию о своих детях в социальных сетях.

Также герцогиня любит самостоятельно делать портреты своих наследников, нарушая еще одно из правил дворца.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели.