Відома балерина Анастасія Волочкова показала, як проводить час в храмі, але отримала хвилю критику в мережі

Зірка щодня намагається публікувати в Instagram різні кадри, не боячись потрапити під серію насмішок і висловлювань. На цей раз за свій образ у храмі Анастасія отримала кілька сотень гнівних слів на свою адресу.

Вирішив відвідати святе місце, Волочкова наділу дивне плаття з розрізом на стегні в підлогу, хустку і... теплу шубу, незважаючи на те, що на вулиці досить спекотна і тепла погода. Приэ тому сама Волочкова, схоже, дискомфорту не відчувала:

«Дивеево.🙏 Дивовижний монастир.! А які чудові і добрі люди тут живуть!!!!!🙏😊», - написала Волочкова.

Користувачі мережі відразу ж відповіли:

«Де шуба? Така спека на вулиці, а ви без шуби! Не добре однак», «Жителі Мурома, задихаються від смороду, запаху перегару і поту. Люди вийшли на пікет з метою вигнати з великого міста ЦЕ», «А де раскоряка? Варень, шпагатини?», «...а де шуба? Уггі? Де шорти під це все?🤷», «Не холодно без шуби?А то на вулиці моторошний холод +30...😂😂😂», «Анастасія, ви куди? Туди пьяненькой можна))», «Через хвилину раскорячусь і шубу одягну».

Не секрет, що через досить грубих рис обличчя і незграбних плечей Анастасію часто висміюють в мережі, щоб уникнути критики, балерина приховала можливість коментування та коротко підписала новий кадр:

«Прекрасний романтичний вечір🙏❤️🌺», - написала Волочкова.

До цього Анастасія показала на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram яскравий кадр з відпочинку, позуючи в одному лише червоному бікіні. Причому найчастіше під такими постами Анастасія приховує доступ до коментарям. Цього разу вона не стала цього робити і отримала кілька сотень досить неоднозначних відгуків:

«Прекрасний початок дня на віллі "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всім бажаю прекрасного сонячного настрою.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова під постом.

А ось що відповіли користувачі Instagram:

«Злісні тітки заздрять і нехай Вас це не засмучує)», «Фоторедактор переборщив з лівим боком,по-моєму...»,«Талію змайструвала 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Ні,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну чому така страш*ва баба😢😢😢», «Жах, мужик - трансвестит 🤦‍♀️», «Дійки до пупа і тіло як у старої....», «🤣🤣🤣 ось це стегна ....звідки ?».

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