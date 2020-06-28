Известная балерина Анастасия Волочкова показала, как проводит время в храме, но получила волну критику в сети

Звезда каждый день старается публиковать в Инстаграм самые разные кадры, не боясь попасть под серию насмешек и жестких высказываний. В этот раз за свой образ в храме Анастасия получила несколько сотен гневных слов в свой адрес.

Решил посетить святое место, Волочкова надела странное платье с разрезом на бедре в пол, платок и... теплую шубу, несмотря на то, что на улице довольно жаркая и теплая погода. Приэ том сама Волочкова, похоже, дискомфорта не испытывала:

«Дивеево.🙏 Изумительный монастырь.! А какие замечательные и добрые люди здесь живут!!!!!🙏😊», - написала Волочкова.

Пользователи сети тут же ответили:

«Где шуба? Такая жарища на улице, а вы без шубы! Не хорошо однако», «Жители Мурома, задыхаются от смрада, запаха перегара и пота. Люди вышли на пикет с целью изгнать из великого города ЭТО», «А где раскоряка? Варень, шпагатини?», «...а где шуба? Угги? Где шорты под это все?🤷», «Не холодно без шубы?А то на улице жуткий холод +30...😂😂😂», «Анастасия, вы куда? Туда пьяненькой нельзя))», «Через минуту раскорячусь и шубу одену».

Не секрет, что из-за довольно грубых черт лица и угловатых плеч Анастасию часто высмеивают в сети, чтобы избежать критики, балерина скрыла возможность комментирования и кратко подписала новый кадр:

«Прекрасный романтический вечер🙏❤️🌺», - написала Волочкова.

До этого Анастасия показала на своей странице в социальной сети Инстаграм яркий кадр из отдыха, позируя в одном лишь алом бикини. Причем чаще всего под такими постами Анастасия скрывает доступ к комментариям. В этот раз она не стала этого делать и получила несколько сотен довольно неоднозначных отзывов:

«Прекрасное начало дня на вилле "Ocean Breeze". @indreamsphuket Я всем желаю прекрасного солнечного настроения.😊🌴 #анастасияволочкова #волочкова», - написала Волочкова под постом.

А вот что ответили пользователи Инстаграм:

«Злобные тетки завидуют и пусть Вас это не огорчает)», «Фоторедактор переборщил с левым боком,по-моему...»,«Талию смастерила 🤣🤣🤣🤣 🙈», «Апполон! Нет,АПОЛОНИЩЕ😂😂», «Ну почему такая страш*ная баба😢😢😢», «Ужас, мужик- трансвестит 🤦‍♀️», «Дойки до пупа и тело как у старухи....», «🤣🤣🤣 вот это бёдра ....откуда ?».

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