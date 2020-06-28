Британська модель Демі Роуз, яку ЗМІ охрестили "британською Кардаш'ян" похвалилася пікантним кадром

Як передає Politeka.net, жаркий знімок вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Демі не дає нудьгувати своїм шанувальникам - спокусливі образи моделі щоразу збирають безліч захоплених відгуків.



На цей раз Роуз похвалилася перед своєю аудиторією одного зі своїх найбільших гордостей, довівши, що у неї дійсно є за що потриматися.

На знімку красуня постала в купальнику рожевого кольору, з якого мало не вивалилися її груди феноменальних розмірів. В результаті розгледіти вдалося все, а розпущене волосся і легкий макіяж лише додали пікантності даному кадру.

Фолловери залишилися в захваті від публікації красуні. Пост отримав безліч лайків і хвалебних коментарів.

Раніше Демі позувала у ванній, знімаючи себе на відео. Одягалася пишнотіла модель в джинси і в рожевий топ, нагадує сорочку. Саме він і привернув особливу увагу, так як він був єдиною річчю, яка могла стримати натиск обсягів моделі. Божевільні форми Демі ледь на розірвали невеликий вузлик, який насилу справлявся зі своїм завданням. Ідеальний ракурс, все-таки дозволив розглянути найсоковитіші місця Роуз.



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