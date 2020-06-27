Український громадський діяч Андрій Пальчевський розкритикував чиновників за відсутність чіткого плану дій на випадок НП

Він пркоментував трагедію у київській багатоповерхівці на Позняках в ефірі телеканалу «112». Пальчевський звернув увагу на те, що мер столиці Віталій Кличко і кандидат в мери нардеп Микола Тищенко використовували те, що трапилося для власного піару, але при цьому толком так і не допомогли мешканцям будинку, що вибухнув.

«Далі починається піар-чехарда навколо цього. Першою приходить в білій сорочці схожа на боксера людина. Другий швидко з лимонами приїжджає, роздає маски. Скільки ми будемо на це дивитися? У нас повинні бути створені спеціальні центри! Подібного роду аварії будуть завжди. Повинні бути спеціальні споруди, куди можна в разі необхідності переселити людей», - заявив громадський діяч.

Пальчевський вважає, що у керівництва міста має бути 200-300 вільних квартир в резерві на випадок подібних НП.

Крім того, експерт підкреслив, що мер міста повинен завжди бути готовий у разі необхідності зв'язатися з представниками будівничих компаній і попросити у них надати постраждалим людям квартири, хоча б на час.

«Це ж елементарно робиться! Все ми перетворюємо в щось неможливе. Таке враження, що українці – це вовкулаки. Це ж не так!», - підкреслив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський озвучив безпрограшну пропозицію: "Заборонити придуркуватим мерам використовувати бюджети для своїх цілей перед виборами".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський викрив махінації Моз і попередив про гірше.

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський яскраво відшив "Слуг народу" з їх пропозиціями: "Я на це ніколи не пішов".