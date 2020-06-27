Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал чиновников за отсутствие четкого плана действий на случай ЧП

Он пркомментировал трагедию в киевской многоэтажке на Позняках в эфире телеканала «112». Пальчевский обратил внимание на то, что мэр столицы Виталий Кличко и кандидат в мэры нардеп Николай Тищенко использовали случившееся для собственного пиара, но при этом толком так и не помогли жильцам взорвавшегося дома.

«Далее начинается пиар-чехарда вокруг этого. Первый приходит в белой рубашке похожий на боксера человек. Второй быстро с лимонами приезжает, раздает маски. Сколько мы будем на это смотреть? У нас должны быть созданы специальные центры! Подобного рода аварии будут всегда. Должны быть специальные сооружения, куда можно в случае необходимости переселить людей», - заявил общественник.

Пальчевский считает, что у руководства города должно быть 200-300 свободных квартир в резерве на случай подобных ЧП.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что мэр города должен всегда быть готов в случае необходимости связаться с представителями квартир и попросить у них предоставить пострадавшим людям квартиры, хотя бы на время.

«Это же элементарно делается! Мы все превращаем во что-то невозможное. Такое впечатление, что украинцы – это вурдалаки. Это ж не так!», - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Пальчевский озвучил беспроигрышное предложение: "Запретить придурковатым мэрам использовать бюджеты для своих целей перед выборами".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский разоблачил махинации Минздрава и предупредил о худшем.

Также Politeka писала, что Андрей Пальчевский ярко отшил "Слуг народа" с их предложениями: "Я бы на это никогда не пошел".