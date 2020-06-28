Британська супермодель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, пограла формами перед камерою

Зірка всіляко демонструє свої досконалі форми в різних відвертих вбраннях, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня показала все, чим багата, в крихітному купальнику і грайливій спідничці.

Модель з'явилася в маленькому рожевому ліфчику, що складається з двох трикутників.

На деяких кадрах чітко помітно, як тканина підстрибнула, ледь не засвітивши найпотаємніше. Тонкі лямки, мабуть, були занадто тугі і не давали прикрити купальнику частини пишних принад.

Грайлива коротка спідничка розвівалася під впливом вітру. Загалом образ вийшов дуже гарячим, однак невинності йому все-таки додали - погляд Роуз і її хвилясті локони. Одним словом: "Крихітка на мільйон".

На одному зі знімків красуня сяяла біля дзеркала разом з подругою, яка обіймала її ззаду.

Знімки і відео не отримали багато лайків, однак, знаменитість могли засипати приємними повідомленнями в коментарях.

Зараз на сторінку моделі підписані 14,1 мільйона користувачів мережі.

Нагадаємо, Демі Роуз позувала в сукні з величезним декольте, яке ледь витримує її значні форми. Красуня покружляла перед камерою. Вона виглядала просто чарівно.

«Коли він попросив повернутися», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз вирішила з'явитися перед фанатами в одній лише чорній білизні і білосніжному балахоні, більше нагадує простий халат. При цьому свої оголені груди дівчина закрила спеціальними наклейками-сердечками, щоб приховати зайве.

Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.

Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.