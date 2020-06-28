Британська супермодель Демі Роуз, яку називають юною Кім Кардашьян, пограла формами перед камерою
Зірка всіляко демонструє свої досконалі форми в різних відвертих вбраннях, повідомляє Politeka.net. Цього разу красуня показала все, чим багата, в крихітному купальнику і грайливій спідничці.
Модель з'явилася в маленькому рожевому ліфчику, що складається з двох трикутників.
На деяких кадрах чітко помітно, як тканина підстрибнула, ледь не засвітивши найпотаємніше. Тонкі лямки, мабуть, були занадто тугі і не давали прикрити купальнику частини пишних принад.
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Грайлива коротка спідничка розвівалася під впливом вітру. Загалом образ вийшов дуже гарячим, однак невинності йому все-таки додали - погляд Роуз і її хвилясті локони. Одним словом: "Крихітка на мільйон".
На одному зі знімків красуня сяяла біля дзеркала разом з подругою, яка обіймала її ззаду.
Знімки і відео не отримали багато лайків, однак, знаменитість могли засипати приємними повідомленнями в коментарях.
Зараз на сторінку моделі підписані 14,1 мільйона користувачів мережі.
Нагадаємо, Демі Роуз позувала в сукні з величезним декольте, яке ледь витримує її значні форми. Красуня покружляла перед камерою. Вона виглядала просто чарівно.
«Коли він попросив повернутися», - підкреслюється в тексті повідомлення.
Раніше повідомлялося, що Демі Роуз вирішила з'явитися перед фанатами в одній лише чорній білизні і білосніжному балахоні, більше нагадує простий халат. При цьому свої оголені груди дівчина закрила спеціальними наклейками-сердечками, щоб приховати зайве.
Нагадаємо, Демі Роуз ледве втримала пишних «близнят» в крихітному вбранні.
Як повідомляла Politeka, безсоромна Демі Роуз скинула ліфчик і показала, як веселиться біля озера.
Також Politeka писала, що волога Демі Роуз вийшла з душу і без сорому блиснула формами.