Співачка, актриса і модель Даша Астаф'єва показала, як веселиться на пляжі в тілесному купальнику

В цей раз співачка захопила фігурою в стильному купальнику нюдового відтінку без будь-яких принтів і прикрас. Зірка вирішила показати в розділі Сторі в Instagram, як веселиться разом з друзями і колегами на пляжі, пише Politeka.

При цьому струнка Даша не без задоволення позувала у своєму пляжному вбранні, дополив той лише стильною капелюшком з леопардовим принтом. Сама зірка виглядала напрочуд привабливо, схоже, їй знову вдалося схуднути.

Щоб завжди мати такий розкішний вигляд, співачка постійно дбає про своє тіло.

"Вечерю ми замінюємо печеними яблуками. Після чого в організмі відбуваються такі біохімічні процеси, що ось це яблуко, воно просто розчиняє все погане, що ти з'їв. І воно все випаровується", — розповіла Даша одного разу в своєму інтерв'ю.

Також Даша вирішила показати, як перевтілилася в стильну даму - леді з 60-х років. Все завдяки її стильному поряд, яскравого макіяжу і акуратною укладанні. Схоже, Даша вирішила поекспериментувати з образами і показати новий стиль, чим здивувала шанувальників.

Так, співачка позувала у стильному сукню в чорно-білу клітинку довжини міді, доповнивши образ стильними туфельками човниками на середньому каблуці і акуратною чорною сумкою. Завершенням її образу стали ретро-окуляри в модній оправі.

«Літо шістдесятих. Це я про свою вагу, хоч і непристойно😂🤭», - написала Даша під новим постом.

Шанувальники тут же прокоментували побачене:

«як Витончена статуетка», «Да який там вагу! Ви найкрасивіша на світі! ❤», «❤️🔥👍все пристойно і відмінно💯», «Ретро діва століття 😍», №Яка непристойно ефектна дама👌👍», «Красуня 😍😍😍😍»,»Дашуня - скромниця!)», «Красива🔥».

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