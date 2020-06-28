Російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася величезним букетом

Зірка активно веде сторінку в Instagram, де постійно натякає про свого залицяльника, повідомляє Politeka.net. Цього разу вона з'явилася з великим букетом кольорових гортензій.

Блондинка позувала біля дорогої іномарки, завбачливо, прикривши номери. Балерина вбралася в довге плаття, що приховувало її стрункі ніжки. Наряд обтягнув тіло зірки, підкресливши стрункість.

Зверху Волочкова наділа накидку з хутром, що дуже дивно в літній час. Зірка забрала волосся в маленький хвостик, вона трохи опустила підборіддя і з посмішкою подивилася в камеру.

На іншому фото букет лежав на капоті авто.

"Коли кохана людина не може відправити у подорож просто так без Квітів.. Гортензії...🙏🌺 Все дізнаєтеся ! все!😂🌺❤️ Можливо..😉 Я люблю тебе!🙏❤️", - написала зірка.

За п'ять годин пост зібрав майже 4000 лайків та багато коментарів. Можливо, користувачі мережі навіть обсипали б блондинку компліментами, якби балерина не закрила коментарі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова неодноразово розповідала, що знаходиться у стосунках і навіть заїкалася про весілля. Однак особистість свого супутника вона ретельно приховує.

Нещодавно в мережі стався скандал про те, що балерина крутить роман з генералом МНС. Так, одна з користувачок мережі впізнала на відео, яке виклала Волочкова, дачу свого співмешканця.

За словами жінки, напередодні вона посварилася з цивільним чоловіком і виїхала від нього. На наступний день чоловік покликав до себе артистку. Дружина припустила, що генерал МНС заплатив Анастасії велику суму за спільне проведення часу.

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