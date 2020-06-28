Российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась огромным букетом

Звезда активно ведет страницу в Инстаграм, где постоянно намекает о своем ухажере, сообщает Politeka.net. В этот раз она предстала с большим букетом цветных гортензий.

Блондинка позировала возле дорогой иномарки, предусмотрительно, прикрыв номера. Балерина нарядилась в длинное платье, которые скрывало ее стройные ножки. Наряд обтянул тело звезды, подчеркнув стройность.

Сверху Волочкова надела накидку с мехом, что очень странно в летнее время. Звезда забрала волосы в маленький хвостик, она немного опустила подбородок и с улыбкой посмотрела в камеру.

На другом фото букет лежал на капоте авто.

"Когда любимый человек не может отправить в путешествие просто так без Цветов.. Гортензии...🙏🌺 Все узнаете ! всё!😂🌺❤️ Возможно..😉 Я люблю тебя!🙏❤️", - написала звезда.

За пять часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. Возможно, пользователи сети даже осыпали бы блондинку комплиментами, если бы балерина не закрыла комментарии.

Напомним, Анастасия Волочкова неоднократно рассказывала, что находится в отношениях и даже заикалась о свадьбе. Однако личность своего спутника она тщательно скрывает.

Недавно в сети произошел скандал о том, что балерина крутит роман с генералом МЧС. Так, одна из пользовательниц сети узнала на видео, которое выложила Волочкова, дачу своего сожителя.

По словам женщины, накануне она поругалась с гражданским супругом и уехала от него. На следующий день мужчина позвал к себе артистку. Супруга предположила, что генерал МЧС заплатил Анастасии крупную сумму за совместное времяпрепровождение.

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