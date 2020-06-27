Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Смеюха здивувала яскравими фото з Іриною Федишин

Сьогодні в соціальній мережі Instagram Вікторія показала, як проводить час з колегою Іриною і розповіла про позитив, який отримала при знайомстві з дівчиною. Вікторія захоплювалася не тільки талантом зірки, але ще й сама здивувала мережу, повідомляє Politeka.

На нових фото Смеюха позувала в стильній білій блузці і небоычных брюках лавандового відтінку з великим золотистим принтом з троянд. А ось Ірина була одягнена менш консервативно - в модну річну кофту з широкими рукавами і футуристичний принтом, а також короткі джинсові шорти.

«Мила, романтична, талановита і така не по роках мудра Ірина Федишин @irynafedyshyn . Радію нашій незапланованої зустрічі😃. Сподіваюся, що наше знайомство переросте в дружній, а бути може і у творчий союз! 😉❤️», - написала Вікторія.

Ось що відповіли шанувальники:

«Красуні❤️», «Красуня🔥❤️😍», «Гарних вихідних бажаю вам 😊», «Красуні ❤️❤️», «Милашки😍👍», «Шикарні. Ну Вікторія звичайно ж краще всіх.❤️❤️❤️», «Красуні 😍», «Вик ☝️ти супер ☝️», «Вав супер круто», «Yumm!!», «Нехай так і буде!🌹💕🌊💗», «Ви в Кароліно-Бугазі😍😍😍А можна з вами познайомитися або сфотографуватися?😉».

Зазначимо, солістка групи «Неангели» самотня незважаючи на ідеальну зовнішність, характер і свої досягнення. Зірка зазначає, що її обранець повинен бути добрим і духовно багатою людиною. Безумовно самодостатнім, реалізованого в житті. Він повинен розуміти, що навіть у шлюбі важливо залишатися внутрішньо вільними людьми.

Тому її ключовий кадр з дитиною викликав великий переполох.

«Впевненими кроками йду до материнства...👼🏻🧚🏼‍♀️❤️ #маман», - написала Віка під новим постом.

Шанувальники тут же відреагували:

«Молодець!!!😃🖐 Вперед і з піснею!🎵👼❤️», «Я пам'ятаю в 90х роках зразок такі штани були в моді,ще в школу ходили у нас в таких», «Красуня 😻», «Дитина в шоці😂😮», «Шалено йде👍», «Відмінне рішення 👍», «моя Богиня,заведи ужеееее❤️❤️💋💋😂😂», «Де купити такі штани?🙏», «Коли вже Мамкою сама станеш)))», «Ви чудова ☀️», «Тобі дуже йде Вікос😍😍😍😍будеш найстильнішою маман😉😘😘😘❤️лю тебе❤️».

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