Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха удивила яркими фото с Ириной Федишин
Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как проводит время с коллегой Ириной и рассказала о позитиве, который получила при знакомстве с девушкой. Виктория восхитилась не только талантом звезды, но еще и сама удивила сеть, сообщает Politeka.
На новых фото Смеюха позировала в стильной белой блузке и небоычных брюках лавандового оттенка с крупным золотистым принтом из роз. А вот Ирина была одета менее консервативно - в модную летнюю кофту с широкими рукавами и футуристичным принтом, а также короткие джинсовые шорты.
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«Милая, романтичная, талантливая и такая не по годам мудрая Ирина Федишин @irynafedyshyn . Радуюсь нашей незапланированной встрече😃. Надеюсь, что наше знакомство перерастёт в дружеский, а быть может и в творческий союз! 😉❤️», - написала Виктория.
Вот что ответили поклонники:
«Красотки❤️», «Красуня🔥❤️😍», «Хороших выходных желаю вам 😊», «Красотки ❤️❤️», «Милашки😍👍», «Шикарные. Ну Виктория конечно же лучше всех.❤️❤️❤️», «Красотки 😍», «Вик ☝️ты супер ☝️», «Вав супер круто», «Yumm!!», «Пусть так и будет!🌹💕🌊💗», «Вы в Каролино-Бугазе😍😍😍А можно с вами познакомиться или сфотографироваться?😉».
Отметим, солистка группы «НеАнгелы» одинока несмотря на идеальную внешность, характер и свои достижения. Звезда отмечает, что ее избранник должен быть добрым и духовно богатым человеком. Определенно самодостаточным, реализовавшимся в жизни. Он должен понимать, что даже в браке важно оставаться внутренне свободными людьми.
Поэтому ее ранний кадр с ребенком вызвал большой переполох.
«Уверенными шагами иду к материнству...👼🏻🧚🏼♀️❤️ #маман», - написала Вика под новым постом.
Поклонники тут же отреагировали:
«Молодец!!!😃🖐 Вперёд и с песней!🎵👼❤️», «Я помню в 90х годах наподобие такие штаны были в моде,ещё в школу ходили у нас в таких», «Красотка 😻», «Ребёнок в шоке😂😮», «Безумно идет👍», «Отличное решение 👍», «Богиня моя,заведи ужеееее❤️❤️💋💋😂😂», «Где купить такие брюки?🙏», «Когда уже сама Мамкой станеш)))», «Вы чудесная ☀️», «Тебе очень идёт Викос😍😍😍😍будешь самой стильной маман😉😘😘😘❤️лю тебя❤️».
Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы
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