Знаменита артиска Ані Лорак показала на серії нових фото розкішне біле плаття їх мережив і тонкої сіточки, чим розбурхала мережу

Співачка любить епатувати публіку своїми фотосесіями та образами, в яких постає перед камерою. При цьому, найчастіше, Кароліна віддає перевагу сукні в єдиному стилі і з пікантними вирізами на талії. В цей раз в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці Кароліна вирішила показати відразу три нових фото, знятих у рамках нової фотосесії, під час якої з'явилася в мереживному вбранні, більше схожому на весільну сукню, пише Рoliteka.net.

Тонке прозоре плаття з ледь помітною підкладкою запаморочило голову фанатам, адже ідеальна фігура схудлою зірки і її стримана зачіска виглядали незвично. Мережива у формі квітів підкреслили вишуканий образ, а тонкі срібні прикраси його завершили.

При цьому знаменитості макіяж з акцентом на губи ідеально доповнив образ "нареченої", як висловилися самі шанувальники. Варто відзначити, після розлучення зірки часто приписують різні романи, поки сама Кароліна полягає в стосунках з молодим продюсером і не розповідає про них, а також не дає інтерв'ю. На тлі чуток про її становище, фанати почали також запевняти, що зірка цілком може вдруге вийти заміж.

Як відомо, Кароліна довгий час була була на карантині, скасувала всі зустрічі і проекти. Після його ослаблення зірка почала надолужувати згаяне - провела кілька зустрічей з друзями, влаштувала пишне свято дочки і багато іншого. Не так давно співачка засвітилася на вечірці в незвичайному вигляді.

Так, на фан-акаунті співачки з'явилися фото і відео, зроблені на відпочинку зірки " з Філіпом Кіркоровим, колегами та іншими зірками. При цьому багатьох фанатів вкрай спантеличив вид знаменитості, зовсім не схожий на те, що вони бачили раніше.

Також недбала зачіска знаменитості здивувала шанувальників, які звикли до того, що Кароліна укладає волосся дуже акуратно і робить їх рівними:

«Образ взагалі не для Ані, плюс з волоссям щось сталося вже давно. Ось пару років тому взагалі була, очей не відвести», «У Ані образ не вдалий..», «А чому Ані Лорак в окулярах?Це від сонця або для зору????», «Чесно кажучи Ані це не схоже є за вид блін», «Так, Лорак не впізнати. Я подумала, що це Вікторія Булітко. Обидві симпатичні дівчата. Але поплутала. Буває. Образ не Лорак, що щось не те. Хоча я не дуже володію. 🌞🌹», «Все погано. І зачіска, і окуляри, і наряд», «Лорак що то зовсім здається "стає зовсім "старенькою" з консервативними поглядами ..це чи Єгор або ....раніше як то пораздупленней була а зараз зовсім згасла...», «На задньому плані хлопець, краще всіх вийшов», - написали шанувальники.

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