Знаменитая артиска Ани Лорак показала на серии новых фото роскошное белое платье их кружев и тонкой сеточки, чем взбудоражила сеть

Певица любит эпатировать публику своими фотосессиями и образами, в которых предстает перед камерой. При этом, чаще всего, Каролина предпочитает платья в едином стиле и с пикантными вырезами на талии. В этот раз в социальной сети Инстаграм на своей странице Каролина решила показать сразу три новых фото, отснятых в рамках новой фотосессии, во время которой появилась в кружевном наряде, более похожем на свадебное платье, пишет Рoliteka.net.

Тонкое прозрачное платье с едва ли заметной подкладкой вскружило голову фанатам, ведь идеальная фигура похудевшей звезды и ее сдержанная прическа выглядели необычно. Кружева в форме цветов подчеркнули изысканный образ, а тонкие серебряные украшения его завершили.

При этом макияж знаменитости с акцентом на губы идеально дополнил образ "невесты", как выразились сами поклонники. Стоит отметить, после развода звезде часто приписывают разные романы, пока сама Каролина состоит в отношениях с молодым продюсером и не рассказывает о них, а также не дает интервью. На фоне сплетен о ее положении, фанаты начали также уверять, что звезда вполне может второй раз выйти замуж.

«потрясающия», «Божественная Каролина💙🔥@anilorak», «Красавица, вот это королева❤️❤️❤️❤️❤️», «Красиво☺», «восхитительна 👑👑👑❤❤❤», «Самая Красивая Певица России❤️😍💥», «Невеста моей души...я люблю тебя до слёз....приветик из Стамбула....», «Божественно,» «Шикарное фото!», «Будь такой всегда не снимая ,ну очень женственная ,короче самая красивая наша Анюта 😍», - написали фанаты.

Как известно, Каролина долгое время была была на карантине, отменила все встречи и проекты. После его ослабления звезда принялась наверстывать упущенное - провела несколько встреч с друзьями, устроила пышный праздник дочери и многое другое. Не так давно певица засветилась на вечеринке в необычном виде.

Так, на фан-аккаунте певицы появились фото и видео, сделанные на отдыхе звезды с Филиппом Киркоровым, коллегами и другими звездами. При этом многих фанатов крайне озадачил вид знаменитости, совсем не похожий на то, что они видели ранее.

Также небрежная прическа знаменитости обескуражила поклонников, привыкших к том, что Каролина укладывает волосы весьма аккуратно и делает их ровными:

«Образ вообще не для Ани, плюс с волосами что-то случилось уже давно. Вот пару лет назад вообще была, глаз не отвести», «У Ани образ не удачный..», «А почему Ани Лорак в очках?Это от солнца или для зрения????», «Честно говоря на Ани это не похоже есть за вид блин», «Да, Лорак не узнать. Я подумала, что это Виктория Булитко. Обе симпатичные девушки. Но попутала. Бывает. Образ не Лорак, что то не то. Хотя я не очень обладаю. 🌞🌹», «Все плохо. И прическа, и очки, и наряд», «Лорак что то совсем кажется "становится какой то совсем "старушкой" с консервативными взглядами ..это или Егор или ....раньше как то пораздупленней была а сейчас совсем угасла...», «На заднем плане парень, лучше всех вышел», - написали поклонники.

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