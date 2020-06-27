Знаменита українська співачка Настя Каменських показала ідеальний ранок на розкішній терасі

Як відомо, струнка Настя Каменських любить балувати фанатів жаркими кадрами зі свого життя, хвалитися зміною іміджу і показувати, як проводить свої будні з чоловіком Потапом. Цього разу зірка захопила домашнім образом в білосніжному халаті, позуючи з мокрими волоссям.

На новому фото, представленому в Instagram, Настя виглядала доглянутою й щасливою. При цьому зірка без макіяжу і з легкою посмішкою на обличчі видалася фанатам набагато привабливіше, ніж з укладанням та косметикою.

«La magia del sol 😌», - написала Каменських під новим домашнім фото.

Фанати написали безліч компліментів на адресу зірки:

«Шикарне і спекотне ранок❤️❤️❤️❤️», «Buenos Dios!💛🧡», «Красиво», «Прекрасна😍», «Ідеальна дамочка🌹🌹», «Ну ващщщщеее !!!🌹🌹🌹», «Красуня», «Неповторна😍❤️🙏», «Доброго дня❤️», «Hermosa chica. Te amo❤️».

До цього зірка приміряла асиметричний неоново-зелений топ з одним рукавом і з блискавкою по діагоналі, спеціально до того Настя підібрала джинсові міні-шорти. Співачка також зробила незвичайний манікюр: нігті на одній руці нафарбовані білим лаком, а на іншого – чорним. Макіяж співачки виконаний в теплих відтінках.

«Бажаю всім яскравою п'ятниці 💚⠀Яке фото більше подобається? 📷 1 або 2?», - написала Настя, тут же отримавши відгук користувачів.

Ось що відповіли фанати:

«2😍❤», «Обидві😍❤️», «Loveee💚💚💚💚», «Ну яка крута дама!», «І 1 і 2, ось так ягідка😍», «Обидві👍😂💥💥💣», «Обидва😍 Яка красуня💖🔥», «2 звичайно)», «яскравіше ніж ти, вона вже точго не буде😻🔥».

Варто відзначити, що під час свого схуднення зірка розповідала, як вживала тільки рис, рибу та бульйони. Цукор і сіль були категорично заборонені. Потім Настя доповнила раціон біодобавками, почала їсти більше овочів і урізноманітнила меню. Також вона вважала калорії і місяць тому провела марафон, в якому розповіла про своє схудненні і харчуванні.

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